باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نشست مشترک اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: مهمترین بحث این بود که ما به دستگاههای مسئول یعنی وزارت کشور و هیات نظارت بر انتخابات شوراها، اولاً برای تبیین اهمیت شوراها در زندگی مردم عزیز و ثانیاً از لحاظ زیرساختی کمک کنیم.
رئیس رسانه ملی اظهار کرد: ما در حال تاسیس دو شبکه، یکی در استانها به نام «شبکه شورا» و دیگری «شبکه آرا» در تلوبیون هستیم و دوستان مرکز نظارت بر انتخابات و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را در جریان قرار دادیم و اطلاع دادیم که این دو اقدام در حال انجام است.
جبلی بیان کرد: به نظر میرسد تا اواخر بهمن بتوانیم شبکه شورا را بهعنوان یک شبکه تلویزیونی در کنار شبکههای استانی راهاندازی کنیم.
رئیس سازمان صداوسیما تصریح کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تعداد حوزههای انتخابیه این کار را انجام دادیم؛ یعنی ۲۰۴ شبکه راهاندازی کردیم، اما الان به ازای هر یک شبکه استانی، یک شبکه انتخابات شوراها ایجاد میشود که در آن به مسائلی که به اهمیت شورا مربوط میشود پرداخته خواهد شد و هم احتمالاً بتوانیم مناظرههایی را بین جریانهای فکری که قرار است در انتخابات شوراها، شهردار معرفی کنند، برگزار کنیم.
رئیس رسانه ملی گفت: درخواست ما از جریانهای سیاسی این است چون این بار بخش عمده انتخابات به صورت حزبی برگزار خواهد شد از همان ابتدا شهردار موردنظر خود را به مردم معرفی کنند تا بتوانیم گفتوگو و مناظره را بین شهرداران معرفیشده برگزار کنیم.