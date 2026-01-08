از روز گذشته واریز سود سهام عدالت برای ۴۴ میلیون مشمول آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - از ظهر روز گذشته چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۳ شرکت‌ها و مابقی سود ۱۴۰۲ برای مشمولان آغاز شده است و ۴۴ میلیون نفر مشمول دریافت این سود هستند.

محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: واریز مرحله نخست سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار عدالت از ظهر چهارشنبه آغاز شد.

او افزود: در این مرحله، بخش نخست سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۳، باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ و برای سومین بار نیز سود‌های بانکی مربوط به سنوات اخیر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

باغستانی اظهار کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی با همکاری سازمان خصوصی سازی، سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت را دریافت و به مبالغ سود‌ها اضافه کرده است.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی خاطر نشان کرد: اطلاعات واریزی سود‌های سهامداران عدالت صبح روز چهارشنبه به ۱۸ بانک عامل ارسال شد و امیدواریم کل فرایند توزیع سود ظرف ۲۴ ساعت آینده به اتمام برسد.

باغستانی گفت: در مجموع دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۵۶۱ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

در ادامه نیز مهدی حاجی‌وند، دستیار و مشاور ویژه امور سهام عدالت رئیس سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: این سود به شماره شبا بانکی که اعلام شده واریز خواهد شد. زمان مرحله دوم واریز، منوط به این است که شرکت‌ها باقی‌مانده سود را پرداخت کنند. امیدواریم که شرکت‌ها به زودی این باقی‌مانده را پرداخت کنند و دو مرحله پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۳ تکمیل شود.

حاجی‌وند در خصوص مبلغ مرحله دوم نیز تصریح کرد: جزئیات مبلغ مرحله دوم هنوز مشخص نیست و آمار دقیقی در این زمینه ندارم. دو مرحله بودن پرداخت، منوط به همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر است که امیدواریم این اتفاق بیفتد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که افرادی که سود آنها واریز نمی‌شود، به دلیل مشکلات موجود، سودشان محفوظ می‌ماند و به دوره‌های بعد منتقل خواهد شد سهامداران عدالت می‌توانند هر لحظه که اراده کنند، به سامانه سجام مراجعه و شماره سهام عدالت خود را ویرایش کنند تا در اولین فرصتی که مرحله دوم پرداخت صورت گیرد، وارد شود.

سود وراث هم واریز می‌شود

در ادامه، حاجی‌وند درباره سود سهام عدالت وراث متوفی نیز توضیح داد: واریز این سود منوط به این است که وراث نیز در سامانه سجام ثبت‌نام کرده باشند. در کل معمولاً ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا فرآیند واریز سود سهام عدالت با توجه به تعداد سهامداران عدالت انجام شود.

گفتنی است تا این لحظه بانک‌های سپه، شهر، ملت، توسعه تعاون، دی، پاسارگاد، قرض‌الحسنه رسالت، مسکن، سامان، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر و پارسیان سود سهام عدالت را برای مشتریان خود واریز کردند.

در نهایت باید اشاره کرد برای دریافت سود سهام عدالت افراد باید نسبت به لینک‌ها هشیار باشند و همچنین باید تاکید کرد در حال حاضر هیچ ثبت‌نام جدیدی برای جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.