بنتونیت، ثروتی صنعتی در خاک سرایان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در پهنه شهرستان سرایان خراسان جنوبی ثروتی نهفته است که خاکش طلا می‌ارزد؛ بتونیت، ماده‌ای که بدون آن چرخ بسیاری از صنایع از حرکت می‌افتد.

مهجوره سرپرست معدن بنتونیت دوست آباد گفت: این معدن با ذخیره ۳.۶ میلیون تن به عنوان بزرگترین معدن در استان شناخته شده است.

روزانه ده‌ها کامیون از دل کویر بار می‌زنند؛ در شهرک صنعتی سرایان بخشی از این خاک تا مرحله پودر میکرونیزه فرآوری می‌شود، گامی ابتدایی با ارزش افزوده محدود، اما پایه تولید ده‌ها محصول صنعتی.

دارابی معدن دار و صادرکننده پودر بنتونیت گفت: تقریبا تمام تولیدات اینجا صادر می‌شود.

فرآوری پیشرفته بنتونیت در جهان ارزش افزوده‌ای تا ده‌ها برابر ایجاد می‌کند؛ از صنایع دارویی تا بهداشتی و ...

صادقی رئیس اداره صمت شهرستان سرایان گفت: تعداد ۹۳ پروانه بهره برداری در حوزه معادن در شهرستان سرایان فعال است.

او افزود: بیش از ۷۰ درصد این معادن بنتونیت است.

از بستر کویر می‌شود ثروت ساخت، به شرط اینکه خام فروشی کنار گذاشته شود و نگاه‌ها به سمت فرآوری برود.

خاک بنتونیت طلاست، اما تا بهره برداری واقعی راه زیادی مانده، راهی که اگر درست سرمایه گذاری شود از دل خاک می‌شود ارزآوری قابل توجهی برای کشور رقم زد.