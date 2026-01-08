باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها ساکنان شهرستان رباط کریم استان تهران بعد از چند روز بارش؛ دوباره شاهد آلودگی هوا شدند. اما با وجود این آلودگی مدارس و ادارات نعطیل اعلام نشد و مدارس و ادارات به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دادند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیربنده ستاری هستم از شهرستان رباط کریم استان تهران به شما پیام می‌دهم. متاسفانه فرماندار محترم رباط کریم دستگاه تشخیص میزان آلودگی هوا را در بیرون از بخش مرکزی رباط کریم قرار دادند و به دلیل همین موضوع شاخص آلایندگی شهرستان رباط کریم زیر صدو پنجاه است؛ اما مدارس و ادارات این شهر ستان تعطیل نمی‌شود؟ در صورتی که بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان و بخش پرند در برخی از روز‌ها بیشتر از تهران است. لطفا این موضوع را رسانه‌ای کنید.

