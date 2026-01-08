شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از دایر بودن مدارس و ادارات در روز‌های آلوده هوای شهرستان رباط کریم استان تهران ابراز نارضایتی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها ساکنان شهرستان رباط کریم استان تهران بعد از چند روز بارش؛ دوباره شاهد آلودگی هوا شدند. اما با وجود این آلودگی مدارس و ادارات نعطیل اعلام نشد و مدارس و ادارات به صورت حضوری به فعالیت خود ادامه دادند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیربنده ستاری هستم از شهرستان رباط کریم استان تهران به شما پیام می‌دهم. متاسفانه فرماندار محترم رباط کریم دستگاه تشخیص میزان آلودگی هوا را در بیرون از بخش مرکزی رباط کریم قرار دادند و به دلیل همین موضوع شاخص آلایندگی شهرستان رباط کریم زیر صدو پنجاه است؛ اما مدارس و ادارات این شهر ستان تعطیل نمی‌شود؟ در صورتی که بخش مرکزی، شهرک فرهنگیان و بخش پرند در برخی از روز‌ها بیشتر از تهران است. لطفا این موضوع را رسانه‌ای کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: آلودگی هوا ، سوژه خبری ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
تعویق در برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها دانشجویان را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار تهران؛
گلایه دانش آموزان رباط کریم از تعطیل نشدن هوا در روز‌های آلوده هوا
تعطیل نشدن مدارس هندیجان دانش آموزان را به دردسر انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی اهالی روستای شیخ علی شوش از خشکسالی زمین‌های زراعی + فیلم
گلایه شهروندان رباط کریم از دایر بودن مدارس و ادارات در روز‌های آلوده بودن هوا
آخرین اخبار
گلایه شهروندان رباط کریم از دایر بودن مدارس و ادارات در روز‌های آلوده بودن هوا
نگرانی اهالی روستای شیخ علی شوش از خشکسالی زمین‌های زراعی + فیلم
گلایه خریداران کوئیک از تاخیر در تحویل خودرو
نارضایتی اهالی منطقه شرف‌آباد یاسوج از قطعی مداوم آب
وراث همچنان در انتظار واریز سود سهام عدالت متوفیان
خریداران خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
واریز سود سهام عدالت به زودی
طبیعت زمستانی روستای ازغد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
هدیه ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریالی پدران آسمانی به شهر انابد
گلایه بابلی‌ها از وضعیت نامناسب تیر‌های چراغ برق در برخی از معابر + فیلم