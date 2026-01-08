شهردار منطقه ۸ تهران گفت: این منطقه طی سه سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر شهر تهران در اجرای آرای ماده ۱۰۰ شده است؛ دستاوردی که حاصل پیگیری مستمر و عملکرد منسجم حوزه شهرسازی و اجرای احکام است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۸، فاطمه تنهایی این مطلب را در سومین جلسه شورای معاونین شهرسازی و معماری شهرداری تهران که به میزبانی منطقه ۸ و با حضور نصرالله آبادیان مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران و معاونان شهرسازی و معماری مناطق ۲۲گانه برگزار شد، بیان کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های کالبدی و جمعیتی منطقه ۸ گفت: این منطقه با وسعت حدود ۱۳۲۲ هکتار و جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، یکی از مناطق پرتراکم پایتخت به‌شمار می‌رود و دارای سه ناحیه و ۱۳ محله است که هشت محله آن در بافت فرسوده قرار دارد.

شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ درصد از بافت فرسوده منطقه نوسازی شده است، افزود: این اقدامات نقش مؤثری در ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت سکونت و کاهش مخاطرات شهری داشته است.

تنهایی با تأکید بر رویکرد تسهیل‌گرانه مدیریت شهری در منطقه ۸ تصریح کرد: تلاش ما این است که در چارچوب قوانین و ضوابط، امور شهروندان با حداقل بروکراسی اداری و حداکثر همکاری انجام شود و حضور مستمر و پاسخگویی مستقیم همکاران حوزه شهرسازی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در فرآیند‌های کمیته نمای ساختمانی اظهار داشت: بخشی از مراجعات و گلایه‌های شهروندان مربوط به این حوزه است که امیدواریم با بازنگری در رویه‌ها و همفکری در سطح شهر، شاهد تسهیل این فرآیند‌ها باشیم.

شهردار منطقه ۸ همچنین از عدم وجود گود رهاشده و خطرناک در این منطقه خبر داد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده نظارت دقیق و مستمر بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است.

تنهایی در پایان به اجرای طرح‌های کلان شهری در منطقه ۸ از جمله پروژه‌های مسکن و طرح توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) اشاره کرد و تعامل مناسب با شهروندان و پاسخگویی به مطالبات مردمی را از عوامل اصلی موفقیت حوزه شهرسازی منطقه دانست.