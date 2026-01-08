باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کاخ سفید در X اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، فرمانی اجرایی را با هدف خروج این کشور از ۶۶ سازمان بین‌المللی «که دیگر در خدمت منافع آمریکا نیستند» امضا کرد.

طبق برگه اطلاعاتی کاخ سفید، این سازمان‌ها شامل نهاد‌های غیرسازمان ملل، وابسته به سازمان ملل و سازمان ملل هستند که شامل کمیسیون‌ها و آژانس‌های اقتصادی، اقلیمی، صلح‌سازی و سایر کمیسیون‌ها و آژانس‌ها می‌شوند. پیمان انرژی بدون کربن، کمیسیون همکاری‌های زیست‌محیطی، موسسه تحقیقات تغییرات جهانی بین آمریکایی، کمیته مشورتی بین‌المللی پنبه، دانشگاه سازمان ملل، مجمع جهانی مهاجرت و توسعه، نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل و توانمندسازی زنان از جمله نهاد‌هایی هستند که از آنها نام برده شده است.

در این برگه اطلاعاتی آمده است: «برای نهاد‌های سازمان ملل، خروج به معنای توقف مشارکت یا تأمین مالی این نهاد‌ها تا حدی است که قانون اجازه می‌دهد.»

منبع: آسوشیتدپرس