باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

وی با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر پایتخت ادامه داد: وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت عادی و روان است متاسفانه همین موضوع باعث افزایش سرعت و احتمال بروز تصادفات به دلیل بی احتیاطی برخی رانندگان می‌شود.

وی بیان داشت: معدود رانندگانی هستند که در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌نمایند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری نمایید. تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند.

شریفی گفت: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم.

وی در پایان به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران تقاضا داریم ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر پایتخت تردد نمایند.