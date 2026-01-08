براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت آنی هوا امروز پنجشنبه با قرار گرفتن روی عدد ۱۶۰ در وضعیت قرمز قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت آنی هوا امروز پنجشنبه با قرار گرفتن روی عدد ۱۶۰ در وضعیت قرمز قرار گرفت و برای همه افراد جامعه ناسالم است.

میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۶۲ و در وضعیت قرمز بوده است.

همچنین بیشتر ایستگاه های سنجش کیفیت هوای شهر تهران نیز در وضعیت قرمز قرار دارد و در این شرایط به شهروندان توصیه می شود از تردد غیر ضرور در فضای باز خودداری کنند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران هم نشان می‌دهد که پیرو هشدار سطح زرد تا شنبه هفته آینده با استقرار جوی پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه به خصوص در مناطق پرتردد شهری به تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌ ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۳ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.

منبع: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

برچسب ها: کیفیت هوا ، آلودگی هوا ، هوای تهران
