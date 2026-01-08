باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان ازهاری در نشست هماهنگی اجرای طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که به صورت وبینار با وزارت کشور و در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با سراسر کشور از ۱۷ دی‌ماه در استان آغاز شده و بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ فروشگاه برای ارائه آن فعال هستند و در صورت نیاز، تعداد فروشگاه‌ها افزایش خواهد یافت تا هیچ شهروندی بابت تأمین کالا‌های اساسی نگرانی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه ذخایر کالا‌های ضروری در استان پیش‌بینی شده است، افزود: به منظور رصد و کنترل روزانه بازار، همزمان با اجرای طرح، کمیته نظارت استان نیز فعالیت خود را آغاز کرده و در قالب ۱۲ تیم بازرسی، بازار را پایش می‌کند تا کمبودی در عرضه ایجاد نشود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان با اطمینان بخشی به مردم، گفت: هدف ما این است که شهروندان با اطمینان کامل، کالا‌های اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند و اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر، همراه با نظارت دقیق، تضمین‌کننده اجرای موفق طرح است.

ازهاری تاکید کرد: با هرگونه تخلف، از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، دریافت وجه نقد در قبال کالابرگ، فروش اجباری کالا‌های غیرمشمول و عرضه کالا‌های تاریخ گذشته برخورد خواهد شد.

