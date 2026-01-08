مدیرکل ثبت احوال استان لرستان گفت: لرستان در حوزه ازدواج، رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده که این جایگاه، بیانگر شرایط مناسب و قابل قبول استان در مقایسه با سایر استان‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل ثبت احوال استان لرستان از وضعیت نسبتاً مطلوب آمار ازدواج در این استان خبر داد و گفت: لرستان در حوزه ازدواج، رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده که این جایگاه، بیانگر شرایط مناسب و قابل قبول استان در مقایسه با سایر استان‌ها است. 

به گفته امیری، در سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۶۹ مورد ازدواج در لرستان به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این افزایش را نشانه‌ای امیدوارکننده از تمایل جوانان به تشکیل خانواده دانست و بر ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی در این حوزه تأکید کرد. 

مدیرکل ثبت احوال لرستان با اشاره به میانگین سن ازدواج در استان اظهار کرد: میانگین سن ازدواج مردان ۲۸.۱ سال و زنان ۲۲.۶ سال است که این ارقام در مقایسه با میانگین کشوری، وضعیت نسبتاً مناسبی را نشان می‌دهد. 

امیری در ادامه به آمار طلاق نیز اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۳ هزار و ۱۶۳ مورد طلاق در استان ثبت شده است. بر اساس این آمار، میانگین سن طلاق در مردان ۳۹ سال و در زنان ۳۴.۲ سال بوده که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از طلاق‌ها در سنین میانسالی رخ می‌دهد. 

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آمار طلاق در استان افزود: شهرستان رومشکان کمترین نرخ طلاق را در لرستان داشته، در حالی که شهرستان‌های دورود و بروجرد بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده‌اند.

 امیری بر لزوم بررسی دقیق‌تر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر این آمار و برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

برچسب ها: ازدواج ، طلاق ، لرستان
خبرهای مرتبط
ثبت بیش از ۳۹ هزار ولادت پارسال در مازندران
معاون پیشگیری دادگستری لرستان:
ازدواج و طلاق‎ها هالیودی شده
مدیر کل ثبت احوال استان:
به ازای حدود ۵ ازدواج یک طلاق در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ازدواج در لرستان؛ اما طلاق همچنان نگران‌کننده
آخرین اخبار
افزایش ازدواج در لرستان؛ اما طلاق همچنان نگران‌کننده
کشف ۲۴ میلیارد تومان کالای قاچاق در لرستان