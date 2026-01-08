باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل ثبت احوال استان لرستان از وضعیت نسبتاً مطلوب آمار ازدواج در این استان خبر داد و گفت: لرستان در حوزه ازدواج، رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده که این جایگاه، بیانگر شرایط مناسب و قابل قبول استان در مقایسه با سایر استان‌ها است.

به گفته امیری، در سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۶۹ مورد ازدواج در لرستان به ثبت رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی این افزایش را نشانه‌ای امیدوارکننده از تمایل جوانان به تشکیل خانواده دانست و بر ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی در این حوزه تأکید کرد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با اشاره به میانگین سن ازدواج در استان اظهار کرد: میانگین سن ازدواج مردان ۲۸.۱ سال و زنان ۲۲.۶ سال است که این ارقام در مقایسه با میانگین کشوری، وضعیت نسبتاً مناسبی را نشان می‌دهد.

امیری در ادامه به آمار طلاق نیز اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، ۳ هزار و ۱۶۳ مورد طلاق در استان ثبت شده است. بر اساس این آمار، میانگین سن طلاق در مردان ۳۹ سال و در زنان ۳۴.۲ سال بوده که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از طلاق‌ها در سنین میانسالی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی آمار طلاق در استان افزود: شهرستان رومشکان کمترین نرخ طلاق را در لرستان داشته، در حالی که شهرستان‌های دورود و بروجرد بالاترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده‌اند.

امیری بر لزوم بررسی دقیق‌تر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر این آمار و برنامه‌ریزی هدفمند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.