دستکم پنج غیرنظامی در درگیری‌های حلب سوریه کشته و بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون الاخباریه سوریه به نقل از پزشکان گزارش داد که در نتیجه حملات و تیراندازی نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF)، حداقل پنج غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر زخمی شدند.

وزارت کشور دولت انتقالی سوریه اعلام کرد که این حملات حداقل سه افسر امنیتی را زخمی کرده است.

بر اساس این گزارش، واحد‌های نیرو‌های دموکراتیک سوریه به گروهی از نظامیان که غیرنظامیان را در حال تخلیه از مناطق کردنشین اشرفیه و شیخ مقصود در بخش شمالی شهر حلب همراهی می‌کردند، حمله کردند.

الاخباریه اعلام کرد که مقامات دفاع مدنی سوریه بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی را از مناطق خشونت‌زده حلب تخلیه کرده‌اند.

در ۶ ژانویه، نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) با استفاده از پهپاد به مواضع نیرو‌های دولتی در حلب حمله کردند که منجر به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد. ارتش سوریه در پاسخ به نقض آتش‌بس، یک انبار مهمات از تشکیلات کرد‌ها را در منطقه شیخ مقصود منهدم کرد. در پی آن تبادل آتش شدیدی رخ داد.

منبع: تاس

