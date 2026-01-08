بارسلونا با برتری قاطع مقابل اتلتیک بیلبائو فینالیست سوپرجام اسپانیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا با نمایشی طوفانی و برتری قاطع ۵ بر صفر مقابل اتلتیک بیلبائو، جواز صعود به دیدار نهایی سوپرجام اسپانیا را به دست آورد.

در دیدار نیمه‌نهایی سوپرجام اسپانیا، شاگردان فلیک از همان دقایق ابتدایی کنترل مسابقه را در اختیار گرفتند. فرران تورس در دقیقه ۲۱ گل نخست بارسلونا را به ثمر رساند تا آبی‌واناری‌ها خیلی زود از حریف پیش بیفتند. تنها ۹ دقیقه بعد، فرمین لوپس با استفاده از پاس دقیق رافینیا موفق شد گل دوم را وارد دروازه بیلبائو کند.

فشار بارسلونا ادامه داشت و رونی باردغی در دقیقه ۳۴ با حرکتی انفرادی، عبور از مدافعان اتلتیک بیلبائو و شوتی قدرتمند، گل سوم را به نام خود ثبت کرد. چهار دقیقه بعد نیز رافینیا با شوتی محکم که دروازه‌بان بیلبائو نتوانست مهارش کند، گل چهارم را به ثمر رساند تا نیمه نخست با برتری قاطع کاتالان‌ها به پایان برسد.

در نیمه دوم هم برتری بارسلونا ادامه یافت و رافینیا در دقیقه ۵۲ با زدن گل پنجم، دبل خود در این دیدار را کامل کرد.

با این پیروزی پرگل، بارسلونا راهی فینال سوپرجام اسپانیا شد و حالا باید منتظر برنده دیگر دیدار نیمه‌نهایی بین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید باشد.