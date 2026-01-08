آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی حاکی از فروش اعتبار کالابرگ توسط برخی شهروندان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در روز‌های نخست اجرای طرح جدید کالابرگ دولت، برخی شهروندان به جای استفاده از کالابرگ‌های حمایتی، آنها را در بازار‌های غیررسمی با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش اسمی به فروش گذاشته‌اند.

طرح تحول در نظام اقتصادی، با هدف اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی و رساندن مستقیم حمایت به مردم آغاز شد و دولت وعده داده بود که مردم بتوانند بین دریافت وجه نقد یا استفاده از کالابرگ برای خرید اقلام ضروری انتخاب کنند. اما این سیاست در عمل با واقعیتی متفاوت روبه‌رو شده است و بازار غیررسمی خرید و فروش کالابرگ‌ها طی چند روز شکل گرفته و نشان از شکاف میان سیاست‌گذاری رسمی و نیاز واقعی خانوار‌ها دارد.

 حمایت دولت که قرار بود مستقیماً به مصرف کالا‌های اساسی منجر شود، اکنون به ابزار خرید و فروش تبدیل شده است. خریداران این کالابرگ‌ها ممکن است افراد سودجو یا مصرف‌کنندگانی باشند که می‌خواهند از تخفیف بهره‌مند شوند. در هر دو حالت، هدف سیاست یعنی هدایت منابع یارانه‌ای به مصرف ضروری خانوار‌ها دچار انحراف می‌شود.

معامله کالابرگ‌ها در بازار آزاد می‌تواند اثرات جانبی اقتصادی به همراه داشته باشد و تبدیل اعتبار کالایی به پول نقد، نقدینگی را در سایر بخش‌های بازار افزایش می‌دهد و ممکن است تقاضا را در کالا‌های غیرمشمول بالا ببرد.

 از سوی دیگر، فعالیت دلالان و واسطه‌ها در خرید عمده کالابرگ‌ها می‌تواند سبب انباشت و اختلال در عرضه کالا‌های سبد شود. سلسله این تحولات ممکن است سیاست کنترل تورم کالا‌های اساسی را بی‌اثر کند و حتی موجب رشد قیمت‌ها در بخش‌های دیگر گردد.

حراج کالابرگ‌ جدید در بازار غیررسمی!

