رئیس جمهور آمریکا تنها چند روز پس از تهدید همتای کلمبیایی خود به اقدام نظامی، او را به کاخ سفید دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه تنها چند روز پس از تهدید گوستاوو پترو، همتای کلمبیایی خود به اقدام نظامی به دلیل قاچاق مواد مخدر، او را به کاخ سفید دعوت کرد.

ترامپ در ۳ ژانویه به پترو هشدار داده بود که پس از «سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا توسط نیرو‌های آمریکایی، مراقب خودش باشد.»

روز چهارشنبه، پس از اولین تماس تلفنی بین رهبران از زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه، این جمهوری‌خواه ۷۹ ساله گفت که در حال برنامه‌ریزی برای ملاقات با پترو "در آینده نزدیک" است.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود گفت: «پترو تماس گرفت تا وضعیت مواد مخدر و سایر اختلافاتی که داشتیم را توضیح دهد.»

او افزود: «من از تماس و لحن او قدردانی می‌کنم و مشتاقانه منتظر دیدار با او در آینده نزدیک در کاخ سفید هستم.»

نیرو‌های آمریکایی در ساعات اولیه شنبه به کاراکاس حمله کردند و در جریان یک حمله غافلگیرکننده، اهداف نظامی را بمباران کردند تا مادورو را از قدرت برکنار کنند و کنترل واشنگتن بر این کشور نفت‌خیز آمریکای جنوبی را تثبیت کنند.

ترامپ روز یکشنبه در هواپیمای ویژه رئیس جمهور با خبرنگاران صحبت کرد و تهدیدات مشابهی مبنی بر اقدام نظامی علیه کلمبیا، همسایه ونزوئلا مطرح کرد.

ترامپ بدون ارائه مدرک، رئیس جمهور کلمبیا را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد و او و خانواده‌اش را با تحریم‌های مالی مواجه کرد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا مداخله نظامی مشابه ونزوئلا برای کلمبیا در دستور کار است، گفت: «به نظر من خوب است.» پترو روز دوشنبه گفت که آماده است در مواجهه با چنین تهدید‌هایی «اسلحه به دست بگیرد».

مائوریسیو جارامیلو، معاون وزیر امور خارجه کلمبیا روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت که حمله آمریکا به ونزوئلا می‌تواند به یک «فاجعه» برای کل آمریکای لاتین تبدیل شود.

پترو در اعتراض به تهدید ترامپ، خواستار تظاهرات در سراسر کلمبیا در روز چهارشنبه شد. او در تجمعی از هوادارانش گفت که قصد دارد در نشست کاخ سفید که تاریخ آن مشخص نشده است، شرکت کند.

او گفت که قصد داشته سخنرانی «بسیار تندی» ایراد کند، اما پس از تماس یک ساعته با ترامپ، لحن خود را ملایم‌تر کرد. او افزود که از ترامپ خواسته است که دو کشور «ارتباطات مستقیم بین وزارتخانه‌های امور خارجه و روسای جمهور خود را دوباره برقرار کنند.»

کلمبیا و ایالات متحده سابقه همکاری نظامی و اقتصادی دارند.

منبع: خبرگزاری فرانسه