رئیس جمهور آمریکا تنها چند روز پس از تهدید همتای کلمبیایی خود به اقدام نظامی، او را به کاخ سفید دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه تنها چند روز پس از تهدید گوستاوو پترو، همتای کلمبیایی خود به اقدام نظامی به دلیل قاچاق مواد مخدر، او را به کاخ سفید دعوت کرد.

ترامپ در ۳ ژانویه به پترو هشدار داده بود که پس از «سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا توسط نیرو‌های آمریکایی، مراقب خودش باشد.»

روز چهارشنبه، پس از اولین تماس تلفنی بین رهبران از زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه، این جمهوری‌خواه ۷۹ ساله گفت که در حال برنامه‌ریزی برای ملاقات با پترو "در آینده نزدیک" است.

ترامپ در پستی در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود گفت: «پترو تماس گرفت تا وضعیت مواد مخدر و سایر اختلافاتی که داشتیم را توضیح دهد.»

او افزود: «من از تماس و لحن او قدردانی می‌کنم و مشتاقانه منتظر دیدار با او در آینده نزدیک در کاخ سفید هستم.»

نیرو‌های آمریکایی در ساعات اولیه شنبه به کاراکاس حمله کردند و در جریان یک حمله غافلگیرکننده، اهداف نظامی را بمباران کردند تا مادورو را از قدرت برکنار کنند و کنترل واشنگتن بر این کشور نفت‌خیز آمریکای جنوبی را تثبیت کنند.

ترامپ روز یکشنبه در هواپیمای ویژه رئیس جمهور با خبرنگاران صحبت کرد و تهدیدات مشابهی مبنی بر اقدام نظامی علیه کلمبیا، همسایه ونزوئلا مطرح کرد.

ترامپ بدون ارائه مدرک، رئیس جمهور کلمبیا را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد و او و خانواده‌اش را با تحریم‌های مالی مواجه کرد.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا مداخله نظامی مشابه ونزوئلا برای کلمبیا در دستور کار است، گفت: «به نظر من خوب است.» پترو روز دوشنبه گفت که آماده است در مواجهه با چنین تهدید‌هایی «اسلحه به دست بگیرد».

مائوریسیو جارامیلو، معاون وزیر امور خارجه کلمبیا روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت که حمله آمریکا به ونزوئلا می‌تواند به یک «فاجعه» برای کل آمریکای لاتین تبدیل شود.

پترو در اعتراض به تهدید ترامپ، خواستار تظاهرات در سراسر کلمبیا در روز چهارشنبه شد. او در تجمعی از هوادارانش گفت که قصد دارد در نشست کاخ سفید که تاریخ آن مشخص نشده است، شرکت کند.

او گفت که قصد داشته سخنرانی «بسیار تندی» ایراد کند، اما پس از تماس یک ساعته با ترامپ، لحن خود را ملایم‌تر کرد. او افزود که از ترامپ خواسته است که دو کشور «ارتباطات مستقیم بین وزارتخانه‌های امور خارجه و روسای جمهور خود را دوباره برقرار کنند.»

کلمبیا و ایالات متحده سابقه همکاری نظامی و اقتصادی دارند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دونالد ترامپ ، کلمبیا
خبرهای مرتبط
رئیس جمهور کلمبیا: ترامپ از زوال عقل رنج می‌برد
برزیل قربانی بعدی تروریسم آمریکاست؟
کلمبیا: همکاری با آمریکا در مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاخ سفید: خدمه نفتکش توقیف شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
پنتاگون: آمریکا به توقیف نفتکش‌های تحریم‌شده ادامه می‌دهد
مشارکت انگلیس در عملیات آمریکا برای توقیف نفتکش با پرچم روسیه
سفر وزیر خارجه عربستان به واشنگتن
ترامپ فرمان اجرایی خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی را امضا کرد
آکسیوس: ترامپ هفته آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
وزیر انرژی آمریکا: باید نفت ونزوئلا را کنترل کنیم
روبیو: تحریم‌های نفتی «اهرم فشار بزرگ» آمریکا بر ونزوئلا است
اروپا در لبه پرتگاه: چرا قاره سبز حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم نمی‌کند؟
۵ کشته و ۳۰ زخمی در درگیری‌های حلب سوریه
آخرین اخبار
ترامپ پس از تهدید رئیس جمهور کلمبیا او را به کاخ سفید دعوت کرد
۵ کشته و ۳۰ زخمی در درگیری‌های حلب سوریه
اروپا در لبه پرتگاه: چرا قاره سبز حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم نمی‌کند؟
ترامپ فرمان اجرایی خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی را امضا کرد
آکسیوس: ترامپ هفته آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
پنتاگون: آمریکا به توقیف نفتکش‌های تحریم‌شده ادامه می‌دهد
وزیر انرژی آمریکا: باید نفت ونزوئلا را کنترل کنیم
سفر وزیر خارجه عربستان به واشنگتن
روبیو: تحریم‌های نفتی «اهرم فشار بزرگ» آمریکا بر ونزوئلا است
کاخ سفید: خدمه نفتکش توقیف شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
مشارکت انگلیس در عملیات آمریکا برای توقیف نفتکش با پرچم روسیه
وزیر خارجه آمریکا با مقامات دانمارکی درباره گرینلند گفت‌و‌گو می‌کند
مقام آمریکایی: صحبتی از استفاده از نیروی نظامی در گرینلند نیست
به رسمیت شناختن سومالی‌لند چه عواقبی دارد؟
ترامپ: چین و روسیه بدون حضور آمریکا در ناتو هیچ ترسی از آن ندارند
زخمی شدن ۳ نیروی امنیتی سوریه در درگیری‌های حلب/ افزایش مجروحان غیرنظامی به ۲۷ نفر
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله به جنوب این کشور + فیلم
عملیات آمریکا برای تصرف نفتکش ونزوئلایی در اقیانوس اطلس
زلنسکی: تیم‌های آمریکا و اوکراین به دشوارترین مسائل در مذاکرات می‌پردازند
چین درخواست آمریکا برای دسترسی انحصاری به نفت ونزوئلا را محکوم کرد
خاورمیانه ۲۰۲۶؛ سراب ثبات و فروپاشی روایت‌های واشینگتن
رایزنی فرانسه برای واکنش به حمله احتمالی آمریکا علیه گرینلند
هفت سرباز آمریکایی در عملیات نظامی ونزوئلا زخمی شدند
ژاپن به اکتشاف میدان گازی چین اعتراض کرد
۴ کشته و زخمی طی تظاهرات حریدی‌ها در اسرائیل+ فیلم
بازگشت حزب‌الله به «فعالیت سری»
گلایه اتریشی‌ها از خودزنی اقتصادی اروپا
حلب در آستانه انفجار؛ ضرب‌الاجل ارتش الجولانی برای غیرنظامیان
استراتژی جدید ارتش اسرائیل برای مقابله با جنگ‌های ناگهانی
برزیل قربانی بعدی تروریسم آمریکاست؟