باشگاه خبرنگاران جوان- منصور نجفقلی زاده با بیان اینکه پایش تردد خودروها از طریق سامانههای هوشمند جادّهای انجام شده است، گفت: با توجه به میزان تخلفات رانندگان باید قوانین و مقررات رانندگی را بیشتر رعایت کنند تا میزان تخلّفات و تصادفات جادهای به حداقل برسد.
او افزود: میانگین سرعت متوسط تردد در جادههای استان ۷۳ کیلومتر بر ساعت است و انتظار داریم رانندگان برای حفظ جان خود و سایر مترددین سرعت مطمئنه را رعایت و به علایم راهور توجه کنند.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری استان اردبیل گفت: بر اساس دادههای سامانه ثبت تخلف، جاده قرهآغاج – برّان با ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ فقره تخلف بیشترین آمار تخلف سرعت را داشته است.
نجفقلی زاده اظهار کرد: جاده گرمی – بیلهسوار با ۲۴۴ هزار و ۹۴۰ مورد تخلف (۲۹ درصد) و جاده جعفرآباد – بیلهسوار هم با ۲۷۹ هزار و ۳۰۵ مورد تخلف (۲۷ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارد.
منبع: راهداری