باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی نیسان ex یکی از انواع خودر‌های باربری است. این خودرو‌ها به دلیل سادگی، استحکام و قابلیت اطمینان که دارد؛ اغلب اوقات به عنوان یکی ابزار‌های مهم کسب وکار استفاده می‌شود. اما به گفته شهروندخبرنگار ما تحویل این خودرو به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، من ۲۰ آبان برای نیسان با باربند فلزی اعتباری ثبت نام کردم الان بعد از گذشت حدود دوماه هنوز خودرویی به من تحویل ندادند. درحالی که اسفند ماه موعد سررسید چک اولم به مبلغ ۹۶ میلیون است؛ باید خودرویی داشته باشم که کارکنم و قسط را پرداخت کنم؟ درضمن کسانی هم که تو مهرماه برای اکستند با باربند ثبت نام کردن هنوز تحویل ندادند، هربارهم که مراجعه می‌کنیم وعده چند روز دیگر را به ما می‌دهند، لطفا این موضوع را رسیدگی کنید.

