اعتراض گسترده ساکنان مینیاپولیس به کشته‌شدن یک زن توسط مأموران آمریکا

در پی کشته‌شدن یک زن ۳۷ ساله به دست مأموران اداره مهاجرت آمریکا، ساکنان شهر مینیاپولیس با برگزاری تجمع اعتراضی، خشم خود را نسبت به رفتار خشونت‌آمیز نیروهای مهاجرتی اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال انتشار خبر کشته‌شدن یک زن ۳۷ ساله در جریان مداخله مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، شهر مینیاپولیس شاهد اعتراضات گسترده مردمی شد. معترضان با تجمع در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر، خواستار شفاف‌سازی، پاسخگویی مسئولان و انجام تحقیقات مستقل درباره این حادثه شدند.

تصاویر هوایی منتشرشده از محل اعتراضات، حضور گسترده شهروندان و فعالان مدنی را نشان می‌دهد که با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی علیه خشونت پلیسی، نسبت به افزایش برخوردهای خشن با مهاجران ابراز نگرانی کرده‌اند.

معترضان تأکید کردند تداوم چنین رفتارهایی، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف کرده و جان شهروندان و مهاجران را به خطر می‌اندازد. این حادثه بار دیگر موضوع نحوه عملکرد مأموران مهاجرت آمریکا و ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی را به کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها کشانده است.

 
