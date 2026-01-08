باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال انتشار خبر کشتهشدن یک زن ۳۷ ساله در جریان مداخله مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE)، شهر مینیاپولیس شاهد اعتراضات گسترده مردمی شد. معترضان با تجمع در خیابانها و میادین اصلی شهر، خواستار شفافسازی، پاسخگویی مسئولان و انجام تحقیقات مستقل درباره این حادثه شدند.
تصاویر هوایی منتشرشده از محل اعتراضات، حضور گسترده شهروندان و فعالان مدنی را نشان میدهد که با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی علیه خشونت پلیسی، نسبت به افزایش برخوردهای خشن با مهاجران ابراز نگرانی کردهاند.
معترضان تأکید کردند تداوم چنین رفتارهایی، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف کرده و جان شهروندان و مهاجران را به خطر میاندازد. این حادثه بار دیگر موضوع نحوه عملکرد مأموران مهاجرت آمریکا و ضرورت اصلاح رویههای اجرایی را به کانون توجه افکار عمومی و رسانهها کشانده است.