مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در سطح راه‌های استان اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- کلیم‌الله وثوقی امروز در مراسم تجلیل از پیمانکاران فعال این اداره کل گفت: سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در استان اردبیل تعریف و اجرا می‌شود که بخش عمده‌ای از آنها با تلاش و تخصص پیمانکاران بخش خصوصی به مرحله اجرا می‌رسد.

او با اشاره به گستردگی و تنوع این پروژه‌ها افزود: خط‌کشی و روکش آسفالت محورها، احداث و بهسازی راه‌های روستایی، ایجاد پل‌ها و ابنیه فنی، احداث ساختمان‌های اداری و خدماتی، اجرای سیستم‌های روشنایی و اقدامات ایمن‌سازی از جمله مهم‌ترین پروژه‌هایی هستند که با هدف افزایش ایمنی تردد، تسهیل ارتباطات و بهبود کیفیت زندگی مردم اجرا می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه این استان دارای حدود ۷ هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی است، تصریح کرد: نگهداری، ایمن‌سازی و بهره‌برداری شبانه‌روزی از این شبکه گسترده، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تلاش مستمر راهداران و همکاری نزدیک با پیمانکاران توانمند است که در شرایط مختلف جوی، به‌ویژه در فصل سرما، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. 

وثوقی نقش پیمانکاران را در تحقق اهداف عمرانی بسیار برجسته و اثرگذار دانست و گفت: پیمانکاران به‌عنوان بازوان اجرایی راهداری، سهم مهمی در تسریع اجرای پروژه‌ها، ارتقای کیفیت فنی و افزایش رضایت عمومی دارند و بدون همراهی و تعهد آنها، اجرای این حجم از پروژه‌های عمرانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

او همچنین بر پیگیری مستمر پرداخت مطالبات پیمانکاران و رفع مشکلات آنان تأکید کرد و افزود: حمایت از پیمانکاران، موجب تداوم فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال پایدار و تسریع روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در استان می‌شود. 

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل در ادامه تصریح کرد: راه و حمل‌ونقل جاده‌ای از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری استان اردبیل به‌شمار می‌رود و اجرای پروژه‌های عمرانی در این حوزه، زمینه‌ساز پیشرفت متوازن مناطق مختلف استان و افزایش رضایت شهروندان است.

در پایان این مراسم، از پیمانکاران فعال و برتر در اجرای پروژه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل تجلیل شد و از تلاش‌های آنان در خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های استان قدردانی به عمل آمد.

منبع: راهداری

برچسب ها: پروژه های عمرانی ، بهسازی راه های روستایی ، ایجاد اشتغال پایدار
