مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس حضور میدانی مسئولان را عامل افزایش همدلی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد استمرار و حفظ تولید، بازدید میدانی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از چهار واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام شد.

این بازدید با هدف رصد و پایش میدانی وضعیت تولید، بررسی مشکلات، شناسایی موانع پیش‌روی واحد‌های صنعتی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران صورت گرفت.

در جریان این بازدید، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به همراه علی حیدری سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، مسئول بسیج مهندسین صنعت و معدن و فرمانده حوزه بسیج کارگری شهرک صنعتی، با مدیران و فعالان صنعتی به گفت‌و‌گو پرداختند و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و مسائل این واحد‌ها قرار گرفتند.

بررسی موضوعاتی همچون زیرساخت‌های تولید، تأمین سرمایه در گردش، مسائل مالی و بانکی، فرآیند‌های اداری و راهکار‌های تسهیل سرمایه‌گذاری از جمله محور‌های اصلی این بازدید بود.

عباس برنهاد با تأکید بر اهمیت رصد و پایش میدانی صنعت و تولید اظهار داشت: پایش میدانی با هدف استمرار تولید و جلوگیری از وقفه در فعالیت واحد‌های صنعتی، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در رفع چالش‌های تولید است.

او افزود: حضور میدانی مدیران اجرایی در کنار تولیدکنندگان، موجب افزایش همدلی، تسریع در حل مسائل و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به نقش اثرگذار اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: این اداره‌کل نقش مهمی در تسهیل تولید و رفع موانع کسب‌وکار دارد و با بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی و پیگیری تأمین مالی واحد‌های تولیدی، حمایت مؤثری از بخش تولید به عمل می‌آورد.

برنهاد تأکید کرد: این اقدامات منجر به کاهش بروکراسی‌های اداری، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و در نهایت رونق تولید در استان می‌شود.

او با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز از نظر تعداد قرارداد‌های سرمایه‌گذاری، بیشترین تعداد قرارداد را در میان شهرک‌های صنعتی کشور داراست، گفت: فعالان صنعتی مستقر در این شهرک و سایر شهرک‌های صنعتی استان، به‌عنوان جهادگران جبهه اقتصادی، حتی در شرایط سخت و خاص نیز پای کار تولید بوده‌اند و امروز نیز جریان تولید بدون وقفه ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که باید دست تک‌تک آنان را به‌عنوان مجاهدان سنگر اقتصاد و اشتغال بوسید.

علی حیدری سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس نیز با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اظهار داشت: حمایت از بخش تولید و صنعت و تسهیل‌گری در امور سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و تلاش می‌شود مشکلات واحد‌های تولیدی و سرمایه گذاران با رویکردی عملیاتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

حیدری با تأکید بر آمادگی این اداره‌کل برای حمایت و همکاری با فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در چارچوب قوانین و مقررات، از تمام ظرفیت‌های موجود برای تسهیل فرآیند‌های تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان استفاده خواهد کرد.

