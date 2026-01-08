باشگاه خبرنگاران جوان- ارسلان ازهاری در دومین جلسه کمیته پیگیری ایجاد شهرک لجستیک استان که در سالن جلسات معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسات، جمع‌آوری داده‌ها، بازنگری مطالعات اولیه و بررسی نقاط مشخص‌شده برای استقرار شهرک لجستیک در استان است تا زمینه تصمیم‌گیری نهایی و اخذ مجوز‌های لازم از شورای لجستیک کشور فراهم شود.

وی افزود: مطالعات اولیه و جمع‌آوری داده‌های مرتبط انجام شده، اما لازم است این مطالعات با نگاه دقیق اقتصادی، تحلیل هزینه-فایده، بررسی تملک اراضی و امکانات زیرساختی بازنگری و تکمیل شود تا پروژه از توجیه‌پذیری کامل برخوردار باشد.

ازهاری با اشاره اعلام آمادگی برخی از هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای ورود به این پروژه، گفت: مدل اقتصادی پروژه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که برای سرمایه‌گذار جذاب، قابل اجرا و دارای ریسک محدود باشد.

وی ادامه داد: چند گزینه مکانی برای استقرار شهرک لجستیک در استان شناسایی شده است که هر یک دارای مزایا و محدودیت‌هایی است که این گزینه‌ها باید از نظر شیب و توپوگرافی، وضعیت زیرساخت‌های موجود، مسائل تملکی، منابع طبیعی و مستثنیات، حداکثر ظرف ۱۰ روز به‌صورت کارشناسی و دقیق بررسی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره بر موقعیت ترانزیتی استان تصریح کرد: قرار گرفتن کردستان در مسیر شمال- جنوب، دسترسی به مرز‌ها و امکان تجمیع و جابه‌جایی بار، مزیتی مهم است که در صورت تصمیم‌سازی صحیح می‌تواند به توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری استان منجر شود، بنابراین تمرکز صرف بر یک یا دو مسیر محدود اقتصادی در استان، توجیه‌پذیر نیست.

مکان‌یابی مناسب و اجرای صحیح مطالعات، تضمین‌کننده موفقیت پروژه لجستیک در کردستان

کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، گفت: استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های ریلی، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل و امکان اتصال به کریدور‌های ترانزیتی، به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای استقرار بندر خشک در غرب کشور مطرح است.

وی افزود: انتخاب مکان مناسب و انجام صحیح مطالعات، شهرک لجستیک و بندر خشک می‌تواند به یکی از پروژه‌های اثرگذار در توسعه زیرساختی استان تبدیل شود و نقش مهمی در ساماندهی حمل‌ونقل، پشتیبانی از تولید و ارتقای جایگاه ترانزیتی کردستان ایفا کند.

حبیبی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که در مراحل اجرا با چالش‌های حقوقی، فنی و اجرایی مواجه نشویم، تجربه پروژه‌های مشابه نشان داده است که انتخاب نادرست مکان، هزینه‌های سنگین و تأخیر‌های طولانی به دنبال دارد.

منبع؛ استانداری