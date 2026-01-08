باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - سید محسن فاضلیان، عضو هیأت مدیره بانک مسکن، در حاشیه آیین کلنگ‌زنی ساختمان شعبه مرکزی سبزوار، با اشاره به عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن گفت: این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و در چارچوب تکالیف ابلاغی، بیشترین سهم در پرداخت تسهیلات این طرح در شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود:بانک مسکن تاکنون نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات برای ۳۸۸ هزار واحد مسکونی (بیش از ۹۶ درصد واحد‌های معرفی‌شده) به مبلغ ۱۸۶ هزار میلیارد تومان اقدام کرده است. از این میزان، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان (۷۷ درصد) به حساب سازندگان واحد‌های در دست احداث پرداخت شده است.

فاضلیان همچنین از فروش اقساطی نزدیک به ۱۵۵ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: حدود ۴۰ درصد از واحد‌های قرارداد شده به متقاضیان تحویل داده شده و روند تکمیل این پروژه‌ها با سرعت قابل‌قبولی ادامه دارد.

وی در ادامه به عملکرد بانک مسکن در سال جاری اشاره کرد و گفت: این بانک تا کنون نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلاتی به ارزش نزدیک به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف اقدام کرده است. علاوه بر تسهیلات مسکن، بانک مسکن به حمایت از تولید نیز پرداخته و تسهیلاتی برای واحد‌های تولیدی از جمله در قالب سرمایه در گردش و خرید دین ارائه کرده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن در پایان تصریح کرد: بانک مسکن با وصول مطالبات قابل توجه، توان تسهیلات‌دهی خود را تقویت کرده و در آستانه ۸۷ سالگی تأسیس، به صورت پرقدرت و توانمند در حال ارائه خدمات به عموم اقشار جامعه است.