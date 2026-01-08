هر ۳ نماینده مازندرانی حاضر در گروه دوم لیگ ۴ فوتبال کشور، هفته هشتم این مسابقات را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم‌های ارمیکو نوشهر، طوس ساری و دریای بابل در هفته هشتم لیگ ۴ فوتبال کشور به ترتیب مقابل صنوبر برتر البرز، ماشین سازی صائین قلعه و کیان جوان قزوین به برتری دست یافتند.

ارمیکو نوشهر در کرج با نتیجه ۲ بر ۱ صنوبر برتر البرز را از پیش رو برداشت.

آرمین مشایخ و علی اسماعیلی با گل‌های خود این پیروزی شیرین را برای شاگردان امیر محمودی رقم زدند.

این تیم با ۵ برد، ۳ باخت و ۱۵ امتیاز، به خاطر تفاضل گل کمتر از کیان‌جوان قزوین در جایگاه چهارم گروه دوم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.

طوس ساری دومین برد پیاپی خود را با نتیجه ۲ بر صفر مقابل مهمان خود ماشین سازی صائین قلعه زنجان کسب کرد.

این پیروزی با گل‌های محمدمهدی احمدی و محمد پاکباز در ورزشگاه شهدای شهرستان ساری به دست آمد.

طوس ساری که ۱۳ امتیازی است با تفاضل گل کمتر از پاراگ تهران، رتبه ششم جدول رده‌بندی را در اختیار دارد.

دریای آرین بابل که در هفته هشتم لیگ دسته چهارم فوتبال باشگاه‌های کشور با حساب ۳ بر ۱ تیم مدعی و رده سومی کیان جوان قزوین را از پیش رو برداشت، با ۱۰ امتیاز تیم هفتم جدول است.

رمضان حسینی، جواد میرزاپور و محمدرضا علی‌محمدی، گلزنان تیم دریای بابل در ورزشگاه شهدای شهرستان سیمرغ بودند.

پاس گیلان با ۸ برد و ۲۴ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول جای دارد و مقاومت تهران با ۱۶ امتیاز تیم دوم جدول مسابقات است.