باشگاه خبرنگاران جوان - اداوی فرماندار ویژه الیگودرز ضمن تذکر به همهی ارگانهای نظارتی بازار، از همه اعضا خواست چند روز آینده را با همه توان به نظارت و بازرسی بازار بپردازند و حداکثر حضور را در جهت رضایتمندی شهروندان داشته باشند.
وی از قول معاون اقتصادی استاندار بیان کرد: ۹۵تن روغن چهارشنبه در فروشگاههای استان توزیع شده و هیچ کمبودی از نظر عرضه این کالای اساسی وجود ندارد.
اداوی در ادامه توکلی رییس صمت الیگودرز با اعلام اینکه هیچگونه کمبودی از نظر کالاهای اساسی وجود ندارد و از آنجا که افزایش قیمت ناشی از آزادسازی نرخ دلار با طرحهای حمایتی دولت برطرف میشود شهروندان فهیم الیگودرز طی روزهای آتی از خریدهای هیجانی و مازاد بر مصرف خانوار خودداری کرده و به کمک در عبور از این شرایط بحرانی با نهادهای ذیربط همکاری نمایند.
وی افزود:در ادامه گودرزی رییس جهاد شهرستان الیگودرز از ورود مرغ گرم به میزان کافی در بازار اشاره نمود و اظهار داشت با تامین و توزیع برنج و مرغ گرم در فروشگاهها هیچگونه کمبودی وجود ندارد و شهروندان با فراغ بال فقط به میزان نیاز روزمره خریدهای خود را انجام دهند.
منبع:روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان الیگودرز