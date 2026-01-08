سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان،ضمن ‏تأکید بر پایداری وضعیت بازار مرغ استان، دلایل نوسانات مقطعی اخیر را ‏تشریح کرد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی-حامد احمدی، گفت: با توجه به حجم مناسب جوجهریزیهای انجام شده در ماههای پایانی سال جاری، نگرانیهای مقطعی درباره کمبود عرضه مرغ در هفتههای آتی کاملاً برطرف شده و بازار از ثبات لازم برخوردار است.
وی نوسانات اخیر قیمت را بیشتر ناشی از تغییرات در شیوه توزیع مرتبط با سیاستهای حمایتی جدیدعنوان کرد وافزود: اختلالی در روند تولید و موجودی مرغ در سطح استان مشاهده نمیشود.
احمدی با تأکید براهمیت جوجهریزی به منظور تداوم تولید و تأمین نیاز بازار مرغ استان، بیان کرد:استان کردستان با ثبت رکورد ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در ماه گذشته، سطح تولید خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود.
وی افزود:همچنین میزان جوجهریزی از ابتدای دی ماه تا کنون، ۲ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۷۴ قطعه ثبت شده است.
احمدی میزان کشتار و توزیع روزانه مرغ در استان را ۲۱۰ تن اعلام کرد وگفت: هدف از این میزان توزیع، تنظیم دقیق عرضه و تقاضا در بازار است.
مسئول توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به تاثیر دو عامل اصلی در بروز نوسانات کوتاهمدت قیمتها افزود: حذف ارز ترجیحی برای نهادههای وارداتی، مستقیماً بر افزایش قیمت تمامشده کالاهای اساسی وابسته به واردات، شامل مرغ، گوشت قرمز و لبنیات، اثرگذار بوده است.
احمدی در ادامه گفت:با آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۷ دی ماه برای سه دهک اول، تقاضا برای خرید مرغ افزایش یافته و این افزایش، در پی انتظارات تورمی خریداران نسبت به قیمتهای آینده شکل گرفته و منجر به احتکار و کمبودهای کوتاهمدت توزیعی شده است.
وی در پایان بر حجم مناسب تولید در ماههای گذشته تأکید کرد و گفت: با توجه به جوجه ریزی مناسب در ماه آذر و نیمه اول دی ماه سال جاری، نگرانی بابت تأمین مرغ طی هفتههای آتی در استان کردستان وجود ندارد. وبا وجود این تغییرات در شیوه توزیع مرتبط با سیاستهای حمایتی جدید، تولیدکنندگان متعهد به تأمین نیاز استان در ماههای پایانی سال هستند.