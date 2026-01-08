سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان،ضمن ‏تأکید بر پایداری وضعیت بازار مرغ استان، دلایل نوسانات مقطعی اخیر را ‏تشریح کرد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی-حامد احمدی، گفت: با توجه به حجم مناسب جوجه‌ریزی‌های انجام شده در ماه‌های ‏پایانی سال جاری، نگرانی‌های مقطعی درباره کمبود عرضه مرغ در هفته‌های ‏آتی کاملاً برطرف شده و بازار از ثبات لازم برخوردار است.

وی نوسانات اخیر قیمت را بیشتر ناشی از تغییرات در شیوه توزیع مرتبط با ‏سیاست‌های حمایتی جدیدعنوان کرد وافزود: اختلالی در روند تولید و موجودی ‏مرغ در سطح استان مشاهده نمی‌شود‎.

احمدی با تأکید براهمیت جوجه‌ریزی به منظور تداوم تولید و تأمین نیاز بازار مرغ ‏استان، بیان کرد:استان کردستان با ثبت رکورد ۵‏‎ ‎میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه ‏جوجه‌ریزی در ماه گذشته، سطح تولید خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده ‏بود‎. ‎

وی افزود:‏‎همچنین ‎میزان جوجه‌ریزی از ابتدای دی ماه تا کنون، ۲‏‎ ‎میلیون و ۳۸۳ هزار ‏و ۳۷۴ قطعه ثبت شده است. ‏

احمدی میزان کشتار و توزیع روزانه مرغ در استان را ۲۱۰‏‎ ‎تن اعلام ‏کرد وگفت: هدف از این میزان توزیع، تنظیم دقیق عرضه و تقاضا در بازار ‏است. ‏

مسئول توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کردستان، با اشاره به تاثیر دو ‏عامل اصلی در بروز نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها افزود:‏‎ ‎حذف ارز ترجیحی ‏برای نهاده‌های وارداتی، مستقیماً بر افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی وابسته ‏به واردات، شامل مرغ، گوشت قرمز و لبنیات، اثرگذار بوده است‎. ‎

احمدی در ادامه گفت:با آغاز طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۷ دی ماه برای سه ‏دهک اول، تقاضا برای خرید مرغ افزایش یافته و این افزایش، در پی انتظارات ‏تورمی خریداران نسبت به قیمت‌های آینده شکل گرفته و منجر به احتکار و ‏کمبود‌های کوتاه‌مدت توزیعی شده است‎. ‎

وی در پایان بر حجم مناسب تولید در ماه‌های گذشته تأکید کرد و گفت: با توجه ‏به جوجه ریزی مناسب در ماه آذر و نیمه اول دی ماه سال جاری، نگرانی بابت ‏تأمین مرغ طی هفته‌های آتی در استان کردستان وجود ندارد. وبا وجود این ‏تغییرات در شیوه توزیع مرتبط با سیاست‌های حمایتی جدید، تولیدکنندگان متعهد به ‏تأمین نیاز استان در ماه‌های پایانی سال هستند‎. ‎