باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیوسدادو کابلو، وزیر کشور ونزوئلا اواخر روز چهارشنبه گفت که ۱۰۰ نفر در حمله آمریکا که روز شنبه منجر به برکناری نیکولاس مادورو از قدرت شد، جان خود را از دست داده‌اند.

کاراکاس پیش از این تعداد کشته‌شدگان را اعلام نکرده بود، اما ارتش فهرستی از ۲۳ نفر از کشته‌شدگان خود را منتشر کرد. مقامات ونزوئلا گفته‌اند که بخش بزرگی از نیرو‌های امنیتی مادورو "با بی رحمی" کشته شده‌اند و کوبا گفته است که ۳۲ نفر از اعضای ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی آن در ونزوئلا کشته شده‌اند.

کابلو گفت، سیلیا فلورس، همسر مادورو که به همراه او بازداشت شده است، در جریان حمله آمریکا از ناحیه سر آسیب دیده و مادورو نیز از ناحیه پا دچار جراحت شده است.

دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، که کابلو در برنامه هفتگی خود در تلویزیون دولتی از او به عنوان فردی «شجاع» تمجید کرده بود، روز سه‌شنبه برای اعضای ارتش که در این حمله کشته شدند، یک هفته عزای عمومی اعلام کرد.

منبع: رویترز