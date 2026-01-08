رامین رضاییان با وجود نارضایتی از شرایط موجود مجبور به ماندن در استقلال است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چند روز گذشته شایعه جدایی رامین رضاییان از استقلال به گوش می رسید و این بازیکن به دلیل نیمکت نشینی قصد داشت از این تیم جدا شود اما در نهایت او این شایعه ها را تکذیب کرد و سرمربی پرتغالی این تیم البته در نشست خبری گفت: رامین دوست دارد در ترکیب اصلی باشد و با توجه به آمادگی صالح حردانی اگر او قصد جدایی دارد  می‌تواند برود.

اما این روزها شنیده می شود با توجه به پنجره بسته استقلال در نقل  و انتقالات این بازیکن نمی تواند از استقلال جدا شود و آبی‌ها روی این بازیکن ریسک نخواهند کرد چرا که احتمال مصدومیت یا محرومیت حردانی و آسانی وجود دارد و از طرفی اگر رامین از استقلال جدا شود به نوعی تیم های رقیب از وجود او استفاده می‌کنند و استقلالی‌ها نمی‌خواهند این اتفاق رخ دهد به همین دلیل رامین در این نیم فصل هم در استقلال ماندنی خواهد بود.

برچسب ها: رامین رضاییان ، بازیکن استقلال
