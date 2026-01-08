مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد معتکفین استان فارس ۱۵۳ هزار نفر بود که امسال با افزایش چشمگیر به ۱۹۴ هزار نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان از برگزاری باشکوه و بیسابقه مراسم معنوی اعتکاف در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این استان با میزبانی در یک هزار و ۲۱ مسجد، بزرگترین کانون اعتکاف کشور بوده و این آمار نشاندهنده رشد چشمگیر ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره به آمار برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: امسال استان فارس با میزبانی گسترده در ۱۰۲۱ مسجد، بزرگترین میزبان اعتکاف در کشور بود؛ از این تعداد، ۲۷۹ مسجد در شیراز و ۷۴۲ مسجد در شهرستانها فعال بودهاند.
او افزود: جمعیت کل معتکفین استان فارس به ۱۹۴ هزار و ۱۴۶ نفر رسید که شامل ۸۷ هزار و ۳۶۵ دانشآموز، ۱۲۶ هزار و ۱۹۴ بانوی معتکف و ۶۷ هزار و ۹۵۲ آقا میشود؛ تنها در شهر شیراز، ۶۲ هزار نفر در مراسم اعتکاف حضور یافتند؛ این حضور چشمگیر نشاندهنده رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته است؛ چرا که در سال ۱۴۰۳ تعداد کل معتکفین استان ۱۵۳ هزار نفر بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس ادامه داد: در بخشهای تخصصی، اعتکاف پزشکان، روانشناسان و علمی هر یک در یک مسجد برگزار شد و اعتکاف عمومی در ۴۱۴ مسجد جریان داشت؛ همچنین اعتکافهای خانوادگی و نوآورانه نظیر مادر و دختری در ۸۳ مسجد، مادر و فرزندی در ۳۰ مسجد و پدر و پسری ۲۱ مسجد با استقبال چشمگیر همراه بود.
او در خصوص رتبهبندی شهرستانها نیز گفت: شیراز با ۲۷۹ مسجد و ۶۲ هزار معتکف در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن داراب با ۶۰ مسجد، کازرون با ۵۶ مسجد، لارستان با ۴۲ مسجد و کوار با ۳۹ مسجد در رتبههای دوم تا پنجم جای دارند.
حجتالاسلام ولدان با اشاره به بزرگترین اعتکاف جوانان کشور افزود: بیستوپنجمین اعتکاف بزرگ جوانان در مسجد جامع شهدا شیراز با حضور بیش از هشت هزار نفر برگزار شد که بیش از ۷۰ درصد آنان نوجوانان و جوانان زیر ۲۰ سال بودند.
او بیان کرد: استقبال فراتر از ظرفیت پیشبینیشده بود و ثبتنام اینترنتی در مدت کوتاهی تکمیل شد؛ این شور و اشتیاق نشان میدهد که اعتکاف امروز به محبوبترین گردهمایی معنوی نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی تبدیل شده است؛ حضور همزمان سه نسل در این رزمایش بزرگ معنوی، جلوهای ویژه از پیوند معنویت و هویت فرهنگی در جامعه ماست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: این آمار و استقبال گسترده نشان میدهد که استان فارس نهتنها در کمیت، بلکه در کیفیت برگزاری اعتکاف نیز پیشگام است و توانسته الگویی ملی از معنویت، فرهنگ و هنر اسلامی برای نسل جوان کشور ارائه دهد.
منبع: تبیلغات اسلامی فارس