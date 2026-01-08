معاون بهداشت وزارت بهداشت جوانی جمعیت را نخستین اولویت نظام سلامت خواند و گفت: اکنون حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور سالمند هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی در اجلاس معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به رویکرد دولت در اجرای برنامه‌های کلان سلامت اظهار کرد: برنامه‌های حوزه بهداشت باید دقیقا منطبق بر شاخص‌ها و الزامات برنامه هفتم توسعه پیش برود و در این چارچوب، چهار اولویت اصلی برای حوزه بهداشت تعریف شده است.

وی با اشاره به نگاه تخصصی رئیس‌جمهور به حوزه سلامت افزود: سابقه و آشنایی رئیس‌جمهور با نظام سلامت، فرصت مهمی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری از جمله پزشکی خانواده و نظام ارجاع فراهم کرده و این موضوع می‌تواند به شکل‌گیری زبان مشترک در تصمیم‌گیری‌های سلامت‌محور کمک کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، نخستین اولویت حوزه سلامت را جوانی جمعیت دانست و گفت: روند کاهش تولد و افزایش سالمندی نگران‌کننده است و اگر همه دستگاه‌ها به‌صورت جدی وارد عمل نشوند، کشور در آینده با چالش‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و سلامت مواجه خواهد شد. در حال حاضر حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، اما همین گروه نزدیک به ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی را به خود اختصاص می‌دهند.

رئیسی تأکید کرد: وزارت بهداشت به‌تنهایی قادر به حل مسئله جمعیت نیست و این موضوع نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادها و ارکان حاکمیت است.

وی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را دومین اولویت حوزه بهداشت برشمرد و افزود: نظام ارائه خدمات سلامت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ نه رضایت گیرندگان خدمت کافی است و نه هزینه‌ها قابل‌قبول. ساماندهی این وضعیت بدون تعریف صحیح «شبکه خدمات سلامت» امکان‌پذیر نیست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از برداشت‌های نادرست از مفهوم شبکه سلامت تصریح کرد: شبکه سلامت فقط به سطح یک یا بهداشت محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای کامل از خدمات سطح یک، دو و سه را شامل می‌شود و اجرای موفق پزشکی خانواده منوط به استقرار کامل این شبکه است.

رئیسی سومین اولویت حوزه بهداشت را عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانست و افزود: مسائلی مانند آلودگی هوا، حوادث جاده‌ای، تغذیه ناسالم، کاهش فعالیت بدنی و بیماری‌های غیرواگیر، بیش از درمان، نیازمند مداخله اجتماعی و پیشگیرانه هستند. در این میان، مدارس نقش کلیدی دارند و تمرکز بر بهداشت مدارس می‌تواند آینده سلامت کشور را تضمین کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه، خودمراقبتی را چهارمین اولویت اصلی حوزه بهداشت عنوان کرد و گفت: امروز تلفن‌های هوشمند به ابزاری در دسترس عموم مردم تبدیل شده‌اند و حتی تعداد آن‌ها از جمعیت کشور فراتر رفته است؛ این موضوع فرصتی بی‌سابقه برای ارتقای سواد سلامت و تقویت خودمراقبتی فراهم کرده است.

وی افزود: با بهره‌گیری هدفمند از تلفن‌های هوشمند و ابزارهای پوشیدنی می‌توان آموزش سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و پایش شاخص‌های سلامت فردی را متناسب با گروه‌های مختلف سنی توسعه داد و مشارکت مردم در مراقبت از سلامت فردی و اجتماعی را افزایش داد.

رئیسی تاکید کرد: استفاده از تلفن‌های هوشمند در حوزه خودمراقبتی باید مبتنی بر محتوای علمی، ساده و متناسب با نیاز مخاطبان باشد و خودمراقبتی دیجیتال به‌معنای حذف روش‌های سنتی آموزش سلامت نیست، بلکه مکمل آن‌هاست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با قدردانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، خواستار تبدیل آموزش‌ها به اقدام عملی شد و گفت: انتظار می‌رود دانشگاه‌ها با تعریف مأموریت مشخص برای این چهار محور، گزارش‌های ملموس و قابل ارزیابی از دستاوردهای خود ارائه دهند.

