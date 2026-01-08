معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان از اجرای طرح هادی در بیش از ۸۰۰ روستای استان خبر داد و گفت: شاخص اجرای این طرح به ۶۱ درصد رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی-کریمی، با اشاره به اجرای طرح هادی در سطح روستا‌های استان گفت:تاکنون طرح هادی در ۸۰۲ روستای استان کردستان اجرا شده است که این امر به معنای دستیابی به شاخص ۶۱ درصدی در حوزه اجرای طرح هادی است.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان همچنین تأیید کرد: بازنگری طرح هادی تاکنون در ۴۵۳ روستای استان انجام شده است.

وی به ملاک اصلی بنیاد مسکن استان به منظور اجرای طرح هادی در روستاها، اشاره کردوافزود:روستا‌هایی که بالای ۲۰ خانوار جمعیت داشته باشند، برای اجرای طرح مورد تأیید قرار می‌گیرند.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان، موافقت اهالی روستا با عقب‌نشینی واحد‌های مورد نیاز جهت بازگشایی معبر و اجرای تأسیسات زیربنایی در همان مسیر را از مهمترین موانع اصلی تسریع طرح هادی در روستا‌های استان عنوان کرد و افزود: مشارکت مردمی و همکاری نهاد‌ها در تأمین زیرساخت‌ها، می‌تواند رونداجرای پروژه‌های توسعه روستایی استان را به طور چشمگیری بهبود بخشد.

کریمی روستا‌های دارای بافت ارزشمند یا گردشگرپذیر در استان را ۱۱ روستا عنوان کرد وافزود: این تعداد در برنامه هفتم توسعه به ۲۱ روستا افزایش خواهد یافت.

وی در پایان گفت: اجرای طرح هادی در این مناطق بر اساس بهسازی بافت با حفظ وضع موجود و تلاش برای زنده کردن المان‌های هویتی روستا انجام می‌شود.