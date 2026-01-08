شهروندخبرنگار ما تصاویری از کم آبی روستای بهرام بیگی در شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویر احمد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای بهرام بیگی در شهرستان دنا استان کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است. در این روستا آبشار فصلی وجود دارد که منبع آب شرب و کشاورزی این روستا است. این آبشار فقط از فصل زمستان که باران می‌بارد؛ آب دارد و یکی دوماه بهار منبع ذخیره آب ندارد که کشاورزان و اهالی روستا بتوانند از آن استفاده کنند. با توجه به اینکه این روستا میزبان گردشگران بسیاری است؛ این آبشار یکی از اماکن گردشگری محسوب می‌شود. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - گهگیلویه و بویر احمد

