رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بودجه نظامی این کشور برای سال ۲۰۲۷ باید به ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که بودجه نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۲۷ باید ۱.۵ تریلیون دلار باشد، که به طور قابل توجهی بالاتر از ۹۰۱ میلیارد دلاری است که کنگره برای سال ۲۰۲۶ تصویب کرده است و باعث افزایش ذخایر دفاعی میشود، اما در میان کارشناسان بودجه تردید ایجاد کرده است.
هرگونه افزایشی در بودجه نظامی نیاز به مجوز کنگره دارد که میتواند چالش برانگیز باشد، اگرچه جمهوریخواهان ترامپ که اکثریت ناچیزی را در سنا و مجلس نمایندگان در اختیار دارند، تمایل کمی برای اعتراض به برنامههای هزینهای ترامپ نشان دادهاند.
ترامپ در یک پست در تروث سوشال گفت که تصمیم در مورد هزینههای نظامی ۲۰۲۷ را "پس از مذاکرات طولانی و دشوار با سناتورها، اعضای کنگره، وزرا و سایر نمایندگان سیاسی به ویژه در این دوران بسیار آشفته و خطرناک" گرفته است.
تنها در چند روز گذشته، نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را از کشورش بیرون راندند و او را از قدرت سرنگون کردند. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که ترامپ در حال بررسی گزینههایی برای تصاحب گرینلند از جمله استفاده احتمالی از ارتش ایالات متحده است. ترامپ همچنین نیروهای آمریکایی را برای نظارت بر تعدادی از شهرهای سراسر کشور مستقر کرده است.
این خبر پس از یک پست جداگانه در Truth Social از ترامپ منتشر شد که در آن از شرکتهای دفاعی به دلیل تولید بسیار کند سلاح انتقاد کرده بود. در این پست، او متعهد شد که مانع از پرداخت سود سهام یا بازخرید سهام پیمانکاران دفاعی تا زمانی که تولید را تسریع کنند، شود.
ترامپ گفت که هزینههای اضافی از طریق درآمدهای حاصل از تعرفههایی که تقریباً بر هر کشور و بسیاری از بخشهای صنعتی اعمال کرده است، پوشش داده خواهد شد و ایالات متحده همچنان میتواند بدهی خود را کاهش دهد و چکهای سود سهام را برای آمریکاییهای "با درآمد متوسط" ارسال کند.
کمیته بودجه فدرال مسئولانه، یک اندیشکده غیرحزبی، تخمین زد که این پیشنهاد تا سال ۲۰۳۵، ۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت، در حالی که ۵.۸ تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده با بهره اضافه میکند. این کمیته اعلام کرد که تنها نیمی از هزینهها را میتوان با تعرفههای موجود در حال حاضر پوشش داد و خاطرنشان کرد که دیوان عالی کشور میتواند حکم دهد که مجموعه بزرگی از تعرفهها غیرقانونی هستند. مرکز سیاست دو حزبی تخمین میزند که مجموع تعرفهها در سال ۲۰۲۵، ۲۸۸ میلیارد دلار افزایش یافته است که بسیار کمتر از تخمینهای خود ترامپ است که در روزهای اخیر حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
بایرون کالان، تحلیلگر دفاعی از شرکت کپیتال آلفا پارتنرز گفت که پست ترامپ سوالاتی را در مورد محل هدایت این بودجه و اینکه آیا اصلاً میتواند توسط بخش دفاعی جذب شود، ایجاد کرده است.
او گفت آخرین باری که وزارت دفاع ایالات متحده شاهد افزایشی بیش از ۵۰ درصد بود، در سال ۱۹۵۱ در طول جنگ کره بود و حتی افزایشهای عظیم در هزینههای نظامی در دوران رونالد ریگان، رئیس جمهور سابق در سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به ۲۵ و ۲۰ درصد رسید.
در معاملات پس از بسته شدن بازار، سهام بزرگترین شرکتهای دفاعی با انتشار این خبر افزایش یافت، زیرا سرمایهگذاران شرط مطمئن هستند که افزایش هزینهها سود را افزایش میدهد.
سهام لاکهید مارتین (LMT.N) با ۶.۲ درصد افزایش، سهام جنرال داینامیکس (GD.N) با ۴.۴ درصد افزایش و سهام RTX (RTX.N) با ۳.۵ درصد افزایش، در بازار سهام جدید ثبت شد.
منبع: رویترز