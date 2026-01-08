نایب رییس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل گفت: ۲ فوتسالیست اردبیلی به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیناز غیابی مقدم افزود: از سوی شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ۲۰ بازیکن از سراسر کشور به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان ایران دعوت شدند.

او افزود: علاوه بر ۲ فوتسالیست از استان اردبیل، یگانه علیاری، ستایش یوسفی و زهرا رستگاری از استان گیلان، مبینا خسروی، زینب حسین‌زاده، مهدیه دیدارخواه و آتیه اسفندی از خراسان شمالی، اسماء جمالپور، درسا هادیان و مهرسا صادقیان از اصفهان، صدف فانی و مبینا پارسایی از فارس، هانیه شفیع‌خانی، سیده فاطمه حسینی، نازنین فاطمه امیری و ستایش دودانگه از قزوین، فاطمه سادات سیدجوادی از سمنان و دینا قربان‌زاده از استان مازندران به این اردو دعوت شدند.

نایب رییس بانوان هیات فوتبال استان اردبیل بیان کرد: اردوی انتخابی اعضای تیم ملی فوتسال بانوان ایران از روز پنجشنبه ۱۸ دی تا روز یکشنبه ۲۱ دی ماه به مدت چهار روز در مرکز ملی فوتبال در تهران برگزار خواهد شد.

غیابی مقدم افزود: امیدواریم ۲ فوتسالیست ارزشمند اردبیلی در این اردو نظر سرمربی و کادر فنی تیم ملی ایران را جلب کرده و به عنوان بازیکن ثابت تیم ملی کشورمان انتخاب شوند.

او ادامه داد: این اردوی انتخابی برای مشخص شدن ترکیب نهایی اعضای تیم ملی فوتسال بانوان بزرگسال کشورمان برای شرکت در مسابقات پیش رو برگزار می‌شود.

منبع: ورزش و جوانان