باشگاه خبرنگاران جوان- بهروز خلیلی صبح امروز در نشست کارگروه جذب سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی برای اجرای طرح‌های مهم و اثرگذار، توجه به جذب سرمایه‌گذار، تسهیل امور، تأمین زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و تأمین منابع مالی برای فعالیت سرمایه‌گذاران ضروری است.

او با اشاره به تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری منعقدشده در جریان سفر رئیس‌جمهور شامل ۱۴ تفاهم‌نامه به ارزش ۴۶هزار میلیارد تومان و همچنین ۵۶ تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری با بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، از آغاز عملیات اجرایی ۲۲ طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۳۸هزار میلیارد تومان خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر احساس مسؤولیت و مدیریت صحیح در صدور مجوزها، خواستار تسریع در فرآیند‌های اداری و بهبود فضای کسب‌وکار شد.

خلیلی با بیان اینکه برای هر حوزه باید کیف سرمایه‌گذاری تهیه شود، ادامه داد: بسته‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف باید آماده و به متقاضیان ارائه شود.

او با اشاره به سیاست دولت در تبدیل پروژه‌های عمرانی به طرح‌های اقتصادی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی را شناسایی و به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی کنند.

منبع: استانداری