باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان استان مازندران، یادبود پهلوان ایرج رضایی، پس از ۲ روز رقابت در چمستان با قهرمانی تیم آمل همراه بود.

۲۸۸ کشتی گیر نوجوان در قالب ۱۸ تیم شرکت کننده به مدت ۲ روز، شانزدهم و هفدهم دی‌ماه، ۳۲۰ بار در سالن ورزشی چند منظوره چمستان سرشاخ شدند که در پایان تیم آمل با کسب ۱۵۶ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.

قائمشهر با ۱۳۲ امتیاز عنوان دوم را به دست آورد و تیم‌های نور و چمستان به ترتیب با ۹۷ و ۸۵ امتیاز، رتبه‌های سوم و چهارم را از آن خود کردند.

عنوان پنجم نیز به تیم بابلسر با کسب ۶۱ امتیاز رسید.

نفرات برتر اوزان دهگانه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان مازندران بدین شرح است.

وزن ۴۵ کیلوگرم:

۱- پویان فاضلی (قائمشهر)

۲- امیر علی عباسی (سهمیه آمل)

۳- امیر مهدی رنجبر (آمل)

۳- ابوالفضل قربانپور (بابل)

۴۸ کیلوگرم:

۱- علی چیتگران (قائمشهر)

۲- موسی هزاره (نکا)

۳- احمدرضا ولو (نوشهر)

۴- امیر حسین نجفی (سهمیه آمل)

وزن ۵۱ کیلوگرم:

۱- یاسین دهستانی (آمل)

۲- ابوالفضل چیتگران (قائمشهر)

۳- ایلیا رضاپور سهمیه (آمل)

۳- رضا نعمتی سهمیه (بابل)

۵۵ کیلوگرم:

۱- مهدی قلندری (آمل)

۲- امیرمحمد چیتگران (قائم شهر)

۳- امیر علی رضاپور (محمودآباد)

۳- ابوالفضل درنگ (ساری)

وزن ۶۰ کیلو گرم:

۱- محمد عباس پور (چمستان)

۲- سید محمد یحیی حسینی (نور)

۳- ابوالفضل تقی نژاد (سهمیه امل)

۳- معراج جعفر زاده (آمل)

۶۵ کیلوگرم

۱- امیررضا طهماسب پور (بابلسر)

۲- بردیا امامی (ساری)

۳- امیرسام جعفری (چمستان)

۴- کمیل خاکی (سهمیه بابل)

۷۱ کیلوگرم:

۱- امیر علی علیپور (سهمیه آمل)

۲- ارشیا رمضانی (آمل)

۳- امیرحسین قاسمی (سهمیه ساری)

۳- امیرعلی پناهیان (نور)

۸۰ کیلوگرم:

۱- سید اسماعیل نبوی (آمل)

۲- امیرمحمد عباسپور (نور)

۳- حامد اسکندری (چمستان)

۴- ابوالفضل عباسی (سهمیه استان)

۹۲ کیلوگرم:

۱- فروهر فلاح (آمل)

۲- اشکان احمدی (نور)

۳- امیر حسین رنجبر (سهمیه) و سجاد رضایی (فریدونکنار)

۱۱۰ کیلوگرم:

۱- سبحان مهدی نیا (بابل)

۲- محمد صادق اخوان (چمستان)

۳- امیر حسین غفاری (سهمیه آمل)

۴- امیر حسام سفید پوش (رستمکلا)