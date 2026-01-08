معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری تعداد شهدای فراجا در ناآرامی‌های لردگان را ۲ نفر اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سرهنگ مرتضی عسگری گفت: از حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز جمعی از کسبه با تعطیل کردن مغازه‌های خود شروع به تجمع و سر دادن شعار در چند خیابان لردگان کردند. هسته اولیه جمعیت حدود ۳۰۰ نفر برآورد می‌شود. 

وی افزود: با مجتمع شدن معترضین در حوالی محله خاردون و پل شیرونی با تحرک و تحریک بعضی از افرادی که در جمع کسبه نفوذ کرده بودند فضا ملتهب و به سمت درگیری با نیروهای پلیس پیش رفت. 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در این درگیری بعضی از اغتشاشگران شروع به سنگ‌پرانی به سمت نیروهای پلیس کردند. 

عسگری گفت: در میان اغتشاشگران افرادی حضور داشتند که مسلح به انواع سلاح جنگی و شکاری بودند که ناگهان شروع به تیراندازی به سمت نیروهای پلیس نمودند. 

وی ادامه داد: در تیراندازی‌های آشوبگران به عوامل فراجا در لردگان ۲ نفر شهید و ۵۰ نفر زخمی شدند. 

عسگری اظهار کرد: در جریان این درگیری‌ها اغتشاشگران به فرمانداری و چند ساختمان اداری دیگر آسیب وارد کردند.

استواریکم شهید "مسلم مهدوی نسب" اهل و ساکن استان فارس شهر فسا و استوار یکم شهید "هادی آذراز" اهل و ساکن استان خوزستان رامهرمز در این جریان به شهادت رسیدند.

سید
۱۲:۴۴ ۱۸ دی ۱۴۰۴
مردم ایران جواب این جنایتکاران اسراییلی را محکم میدهند و دستگاه قضا با اشد مجازات با جنایتکاران برخورد کند
در حمله مسلحانه به پلیس در لردگان ۲ نفر به شهادت رسیدند
