باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ سرهنگ مرتضی عسگری گفت: از حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز جمعی از کسبه با تعطیل کردن مغازه‌های خود شروع به تجمع و سر دادن شعار در چند خیابان لردگان کردند. هسته اولیه جمعیت حدود ۳۰۰ نفر برآورد می‌شود.

وی افزود: با مجتمع شدن معترضین در حوالی محله خاردون و پل شیرونی با تحرک و تحریک بعضی از افرادی که در جمع کسبه نفوذ کرده بودند فضا ملتهب و به سمت درگیری با نیروهای پلیس پیش رفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در این درگیری بعضی از اغتشاشگران شروع به سنگ‌پرانی به سمت نیروهای پلیس کردند.

عسگری گفت: در میان اغتشاشگران افرادی حضور داشتند که مسلح به انواع سلاح جنگی و شکاری بودند که ناگهان شروع به تیراندازی به سمت نیروهای پلیس نمودند.

وی ادامه داد: در تیراندازی‌های آشوبگران به عوامل فراجا در لردگان ۲ نفر شهید و ۵۰ نفر زخمی شدند.

عسگری اظهار کرد: در جریان این درگیری‌ها اغتشاشگران به فرمانداری و چند ساختمان اداری دیگر آسیب وارد کردند.

استواریکم شهید "مسلم مهدوی نسب" اهل و ساکن استان فارس شهر فسا و استوار یکم شهید "هادی آذراز" اهل و ساکن استان خوزستان رامهرمز در این جریان به شهادت رسیدند.