باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی ادارهکل تعزیرات حکومتی استان اعلام کرد:با گزارش مراجع کاشف و در راستای اجرای طرحهای نظارتی ویژه بازار، چند واحد صنفی و انبار متخلف در سطح استان شناسایی و پلمب شدند. همچنین مقادیری کالای ضروری کشف و توقیف گردید که پس از انجام مراحل قانونی و رسیدگی در شعب تعزیرات، دستور فروش کالاها به قیمت مصوب روز صادر خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در خصوص این اقدامات گفت: فرایند نظارت و اعمال قانون در تعزیرات، صرفاً براساس تکلیف قانونی و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام میشود.
عزیزی تأکید کرد: نحوهی برخوردها بهگونهای است که هم وجدان عمومی جامعه و هم دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی آن را منصفانه و مبتنی بر قانون بدانند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی و مراجع کاشف، همچنان برخورد با تخلفات صنفی از جمله احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه کالاهای ضروری را با جدیت دنبال میکند تا بازار از رفتارهای سودجویانه پاک و حقوق مردم حفظ شود.
منبع تعزیرات حکومتی استان