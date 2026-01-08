فرمانده انتظامی استان اردبیل، از کشف ۲۵ هزار و ۲۹۱ عدد انواع مواد غذایی در یک انباری در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۲۵ هزار و ۲۹۱ عدد انواع مواد غذایی خبر داد و گفت: چهار هزار و ۱۲۹ قلم انواع لوازم بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انباری در شهر اردبیل کشف و ضبط شد.

او افزود: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی از دپو و نگهداری مواد غذایی و لوازم بهداشتی خارجی قاچاق در یک انباری در فاز یک شهرک سبلان، شهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۲۵ هزار و ۲۹۱ عدد انواع مواد غذایی و چهار هزار و ۱۲۹ قلم انواع لوازم بهداشتی خارجی قاچاق در بازرسی از انباری شدند.

تقوی ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: مواد غذایی ، قاچاق کالا و ارز ، لوازم بهداشتی قاچاق ، مراجع قضایی
خبرهای مرتبط
نظارت بر بازار اردبیل افزایش یافت
طرح ویژه نظارت بر بازار در اردبیل اجرا می‌شود
کشف ۲۶۰ مورد تخلف اقتصادی در استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای سالانه ۳ هزار میلیارد تومان پروژه راهداری در اردبیل
ثبت بیش از ۹ میلیون تخلف رانندگی در جاده‌های استان اردبیل
۲ فوتبالیست اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند
کشف دپوی مواد غذایی در اردبیل
آغاز عملیات اجرایی ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۸ همت در اردبیل
آخرین اخبار
آغاز عملیات اجرایی ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۸ همت در اردبیل
کشف دپوی مواد غذایی در اردبیل
۲ فوتبالیست اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند
ثبت بیش از ۹ میلیون تخلف رانندگی در جاده‌های استان اردبیل
اجرای سالانه ۳ هزار میلیارد تومان پروژه راهداری در اردبیل
کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت خارجی در اردبیل
ارائه مشوق‌های لازم برای واردات کالا‌های اساسی به واردکنندگان