باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار روغن، بازرسان اداره تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و پلیس امنیت اقتصادی، پس از اعزام به محل، موفق به شناسایی و کشف ۲۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در یک انبار شخصی در شهر یاسوج شدند.

وی افزود: این میزان روغن قرار بود در راستای طرح تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها در بازار یاسوج توزیع شود، اما در انبار یک فرد محتکر کشف شد، روغن‌های کشف شده در بین دهک‌های یک تا سه جامعه توزیع خواهد شد.

در همین راستا، عبدی جبیره، مدیر اداره تعزیرات حکومتی بهمئی نیز از کشف و ضبط حدود یک تن روغن خوراکی احتکار شده در بازرسی‌های مشترک با پلیس امنیت اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح، اقلام کشف شده با قیمت درج شده بر روی بسته‌ها در فروشگاه‌های شهر توزیع و در اختیار مردم قرار گرفت.

جبیره با تأکید بر تداوم و تشدید نظارت‌ها و مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در شهرستان بهمئی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به واحد‌های نظارتی اطلاع دهند.