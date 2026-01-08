باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بنابر اعلام شرکت سپردهگذاری مرکزی امروز ۱۸ دیماه واریز مرحله نخست سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۴ میلیون سهامدار خاتمه یافت.
گفتنی است، در مجموع دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۵۶۱ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت کردند.
سود سهام عدالت که محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت سپرده گذاری مرکزی با همکاری سازمان خصوصی سازی، سود شرکتهای غیر بورسی سهام عدالت را دریافت و به مبالغ سودها اضافه کرده است.