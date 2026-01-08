کارشناس مذهبی در همایش نماز با اشاره به اینکه نماز آگاهانه انسان را مقاوم، دشمن‌ستیز و ولایت‌محور تربیت می‌کند، گفت: نماز نماد بندگی و زکات نماد خدمت است، اگر مسجد، خانواده و حکومت اسلامی خادم‌پرور باشند، جامعه اسلامی به رزمندگی و مقاومت می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری  امروز پنج شنبه در همایش نماز استان گیلان با  گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت : نمازنخستین تکلیف در حکومت اسلامی است

کارشناس مذهبی  با بیان اینکه «نماز» ستون تربیت انسان مؤمن است ، گفت :  نماز مکتب تربیت انسان است،  اگر نماز درست اقامه شود، تمام زندگی انسان رنگ بندگی می گیرد‌.‌

وی تصریح کرد: نماز فقط رعایت طهارت ظاهری نیست؛ بلکه نگاه، شنیدن، گفتار، اقتصاد، سیاست، مدیریت، ازدواج و روابط اجتماعی نیز باید طاهر باشد. نماز به ما می‌آموزد که زندگی پاک داشته باشیم.


حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به اصول تربیتی نماز تصریح کرد: اصل اول نماز، طهارت است؛ یعنی پاکی در همه ابعاد زندگی.اصل دوم، نیت است؛ هر کاری باید برای خدا باشد.اصل سوم، قبله است؛ یعنی جهت‌گیری زندگی به سوی خدا و ولایت.اصل چهارم، آداب است؛ همان‌گونه که نماز آداب دارد، همه شئون زندگی نیز آداب دارد.اصل پنجم، امام است؛ نماز بدون امام معنا ندارد و جامعه بدون ولایت به مقصد نمی‌رسد.


وی با اشاره به پیوند نماز و زکات گفت: نماز نماد بندگی و زکات نماد خدمت است، اگر مسجد، خانواده و حکومت اسلامی خادم‌پرور باشند، جامعه اسلامی به رزمندگی و مقاومت می‌رسد.

حجت‌الاسلام ماندگاری افزود: ملت ایران در دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، دوران کرونا و عرصه‌های مختلف نشان داده که اهل خدمت و ایثار است و این روحیه، ثمره تربیت دینی و ولایی است.

وی با بیان اینکه نماز آگاهانه انسان را مقاوم، دشمن‌ستیز و ولایت‌محور تربیت می‌کند، تصریح  کرد: نماز باید اول وقت، با جماعت، با شناخت و بر اساس اجتهاد خوانده شود.

 کارشناس مذهبی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی گفت: دشمن ممکن است فرماندهان یا امکانات ما را هدف قرار دهد، اما این نظام به برکت ولایت و فرهنگ شهادت، همواره جایگزین دارد و همین مسئله، دشمن را ناتوان کرده است.

نماز، مقدمه خدمت و رزمندگی است
