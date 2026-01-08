جی دی ونس گفت که آمریکا معتقد است که گرینلند از نظر زیرساخت دفاع موشکی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده معتقد است که گرینلند از نظر زیرساخت دفاع موشکی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی گفت: «گرینلند نه تنها برای امنیت ملی ما، بلکه برای امنیت ملی جهان حیاتی است. کل زیرساخت دفاع موشکی تا حدی به گرینلند وابسته است.»

به نظر او، دانمارک نتوانسته است امنیت این جزیره را به درستی تضمین کند.

گرینلند یک منطقه خودمختار از دانمارک است. در سال ۱۹۵۱، واشنگتن و کپنهاگ، علاوه بر تعهدات متحدانه خود به ناتو، پیمان دفاع گرینلند را امضا کردند. بر اساس آن، ایالات متحده متعهد به دفاع از این جزیره در برابر تجاوز شده است.

منبع: تاس

برچسب ها: دفاع موشکی ، گرینلند
خبرهای مرتبط
افزایش بودجه نظامی آمریکا به ۱.۵ تریلیون دلار
مقام آمریکایی: صحبتی از استفاده از نیروی نظامی در گرینلند نیست
وزیر خارجه آمریکا با مقامات دانمارکی درباره گرینلند گفت‌و‌گو می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترامپ فرمان اجرایی خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی را امضا کرد
اروپا در لبه پرتگاه: چرا قاره سبز حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم نمی‌کند؟
وزیر کشور ونزوئلا: ۱۰۰ نفر در حمله آمریکا کشته شده‌اند
۲ کشته و ۸ زخمی در پی تیراندازی در مراسم خاکسپاری در آمریکا
ترامپ پس از تهدید رئیس جمهور کلمبیا او را به کاخ سفید دعوت کرد
۵ کشته و ۳۰ زخمی در درگیری‌های حلب سوریه
افزایش بودجه نظامی آمریکا به ۱.۵ تریلیون دلار
عربستان: رئیس شورای انتقالی جنوب یمن با کمک امارات فرار کرده است
معاون ترامپ: گرینلند برای دفاع موشکی مهم است
آخرین اخبار
معاون ترامپ: گرینلند برای دفاع موشکی مهم است
عربستان: رئیس شورای انتقالی جنوب یمن با کمک امارات فرار کرده است
افزایش بودجه نظامی آمریکا به ۱.۵ تریلیون دلار
وزیر کشور ونزوئلا: ۱۰۰ نفر در حمله آمریکا کشته شده‌اند
۲ کشته و ۸ زخمی در پی تیراندازی در مراسم خاکسپاری در آمریکا
ترامپ پس از تهدید رئیس جمهور کلمبیا او را به کاخ سفید دعوت کرد
۵ کشته و ۳۰ زخمی در درگیری‌های حلب سوریه
اروپا در لبه پرتگاه: چرا قاره سبز حمله آمریکا به ونزوئلا را محکوم نمی‌کند؟
ترامپ فرمان اجرایی خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی را امضا کرد
آکسیوس: ترامپ هفته آینده مرحله دوم آتش‌بس غزه را اعلام می‌کند
پنتاگون: آمریکا به توقیف نفتکش‌های تحریم‌شده ادامه می‌دهد
وزیر انرژی آمریکا: باید نفت ونزوئلا را کنترل کنیم
سفر وزیر خارجه عربستان به واشنگتن
روبیو: تحریم‌های نفتی «اهرم فشار بزرگ» آمریکا بر ونزوئلا است
کاخ سفید: خدمه نفتکش توقیف شده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند
مشارکت انگلیس در عملیات آمریکا برای توقیف نفتکش با پرچم روسیه
وزیر خارجه آمریکا با مقامات دانمارکی درباره گرینلند گفت‌و‌گو می‌کند
مقام آمریکایی: صحبتی از استفاده از نیروی نظامی در گرینلند نیست
به رسمیت شناختن سومالی‌لند چه عواقبی دارد؟
ترامپ: چین و روسیه بدون حضور آمریکا در ناتو هیچ ترسی از آن ندارند
زخمی شدن ۳ نیروی امنیتی سوریه در درگیری‌های حلب/ افزایش مجروحان غیرنظامی به ۲۷ نفر
شهادت یک شهروند لبنانی در حمله به جنوب این کشور + فیلم
عملیات آمریکا برای تصرف نفتکش ونزوئلایی در اقیانوس اطلس
زلنسکی: تیم‌های آمریکا و اوکراین به دشوارترین مسائل در مذاکرات می‌پردازند
چین درخواست آمریکا برای دسترسی انحصاری به نفت ونزوئلا را محکوم کرد
خاورمیانه ۲۰۲۶؛ سراب ثبات و فروپاشی روایت‌های واشینگتن
رایزنی فرانسه برای واکنش به حمله احتمالی آمریکا علیه گرینلند
هفت سرباز آمریکایی در عملیات نظامی ونزوئلا زخمی شدند
ژاپن به اکتشاف میدان گازی چین اعتراض کرد
۴ کشته و زخمی طی تظاهرات حریدی‌ها در اسرائیل+ فیلم