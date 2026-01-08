جی دی ونس گفت که آمریکا معتقد است که گرینلند از نظر زیرساخت دفاع موشکی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده معتقد است که گرینلند از نظر زیرساخت دفاع موشکی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی گفت: «گرینلند نه تنها برای امنیت ملی ما، بلکه برای امنیت ملی جهان حیاتی است. کل زیرساخت دفاع موشکی تا حدی به گرینلند وابسته است.»

به نظر او، دانمارک نتوانسته است امنیت این جزیره را به درستی تضمین کند.

گرینلند یک منطقه خودمختار از دانمارک است. در سال ۱۹۵۱، واشنگتن و کپنهاگ، علاوه بر تعهدات متحدانه خود به ناتو، پیمان دفاع گرینلند را امضا کردند. بر اساس آن، ایالات متحده متعهد به دفاع از این جزیره در برابر تجاوز شده است.

منبع: تاس