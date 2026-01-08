باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به روز‌های کوتاه زمستان و کاهش تابش آفتاب، سه مطالعه اخیر بر اهمیت بررسی سطح ویتامین D تأکید می‌کنند. در اینجا آنچه علم نشان می‌دهد و چرا آزمایش ضروری است، آورده شده است.

۳ راهی که ویتامین D ممکن است طول عمر را افزایش دهد

ویتامین D نقش مهمی در حمایت از سلامت استخوان‌ها، عملکرد ایمنی و مدیریت التهاب دارد. عواملی مانند رنگ پوست تیره‌تر، استفاده از ضدآفتاب و کاهش نور خورشید در زمستان به کمبود سطح ویتامین D منجر می‌شوند. برخی گروه‌ها، از جمله افراد مسن، افرادی با چاقی و کسانی که دچار بیماری‌های مزمن کلیوی یا کبدی هستند، در معرض خطر بالاتری از کمبود قرار دارند.

مطالعات اخیر پیوند‌های معناداری بین کمبود ویتامین D و خطرات مختلف سلامتی را نشان داده‌اند:

۱. کاهش خطر سرطان روده بزرگ

یک مرور جامع از ۵۰ مطالعه شامل بیش از یک میلیون شرکت‌کننده نشان داد که سطوح بالاتر ویتامین D با کاهش خطر سرطان روده بزرگ مرتبط است. در میان افرادی که به سرطان روده بزرگ مبتلا شده‌اند، سطوح بالای ویتامین D با بهبود نرخ بقا و کاهش مرگ و میر مرتبط است.

محققان پیشنهاد می‌کنند که ویتامین D ممکن است به همراه سایر درمان‌های سرطان مفید باشد، اگرچه تحقیقات بیشتری برای بررسی تأثیر ژنتیک و عوامل سبک زندگی بر نقش آن در پیشگیری از سرطان لازم است.

۲. کاهش سرعت پیری بیولوژیکی

تلومرها، کپسول‌های محافظ در انتهای کروموزوم‌ها، با افزایش سن کوتاه می‌شوند و با بیماری‌های مرتبط با سن مرتبط هستند. یک مطالعه نشان داد که مکمل ویتامین D ۳ ممکن است به حفظ طول تلومر در سلول‌های خونی سفید در میان بزرگ‌سالان مسن کمک کند و به این ترتیب ممکن است سرعت پیری بیولوژیکی را کاهش دهد.

۳. محافظت در برابر حملات قلبی مجدد

سطوح پایین ویتامین D با سلامت قلب و عروق ضعیف مرتبط است. یک مطالعه اخیر نشان داد که مکمل هدفمند ویتامین D ۳ می‌تواند به طور قابل توجهی خطر حمله قلبی دوم را کاهش دهد. در این مطالعه، حملات قلبی مجدد تنها در ۳.۸٪ از گروه دریافت‌کننده ویتامین D ۳ نسبت به ۷.۹٪ در گروه کنترل رخ داد—کمتر از نصف خطر.

چرا آزمایش اهمیت دارد

آزمایش ۲۵-هیدروکسی ویتامین D سطح ویتامین D بدن شما را اندازه‌گیری می‌کند و به پزشکان کمک می‌کند تا تعیین کنند آیا به نور خورشید بیشتر، تغییرات غذایی یا مکمل‌ها نیاز دارید:

کمبود: کمتر از ۱۲ ng/mL

کمبود بالقوه: ۱۲ تا ۲۰ ng/mL

سطوح نرمال: ۲۰ تا ۵۰ ng/mL

سطوح بالا: بالاتر از ۵۰ ng/mL

سطوح پایین ممکن است نشان‌دهنده رژیم غذایی نامتعادل، جذب ضعیف در روده‌ها یا کمبود نور خورشید باشد. برعکس، سطوح بالا معمولاً ناشی از مصرف بیش از حد مکمل‌هاست و می‌تواند به مشکلات کبدی یا کلیوی منجر شود.

منابع ویتامین دی

ویتامین D در ماهی، تخم‌مرغ، محصولات لبنی غنی‌شده و مکمل‌های غذایی یافت می‌شود. پوست شما همچنین هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه UV آن را تولید می‌کند، بنابراین نظارت بر سطوح شما به‌ویژه در ماه‌های زمستان که نور خورشید محدود است، بسیار مهم است.

میزان توصیه شده روزانه

در حالی که مصرف روزانه توصیه‌شده برای اکثر بزرگ‌سالان حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ IU است، انجمن غدد درون‌ریز مصرف ۱،۵۰۰ تا ۲،۰۰۰ IU را پیشنهاد می‌کند. مشاوره با پزشک می‌تواند به تعیین اینکه آیا بر اساس نتایج آزمایش خود به مکمل نیاز دارید یا خیر، کمک کند.

منبع: همشهری آنلاین