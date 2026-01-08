امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم  ۱۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان

 

