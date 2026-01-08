باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان معامله می‌شود.

