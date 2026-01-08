باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۵ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان