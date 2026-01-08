باشگاه خبرنگاران جوان- هاشم امینی امروز در بازدید از احداث ایستگاه پمپاژ خطوط لوله آب طرح نهضت ملی مسکن شهر اردبیل، گفت: برای ۵ پروژه عمده در این طرح ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد می‌شود که برای حدود ۳۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن و ۱۳۸ هزار نفر آبرسانی خواهد شد.

او افزود: شبکه آب در داخل شهرک ۸۲ کیلومتر است و نیاز آبی این پروژه نیز برای انتقال آب ۷۵۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: اعتبار لازم برای خط انتقال فاضلاب این پروژه ۱۳۸ میلیارد تومان و شبکه فاضلاب نیز ۱۴۳ میلیارد تومان است که با احتساب مرور زمان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

امینی گفت: اعتبار لازم برای پروژه پمپاژ این طرح ۲۲۸ میلیارد تومان، مخزن ۱۰۰ میلیارد تومان و شبکه آب شهرک ۱۹۸ میلیارد تومان است که با احتساب مرور زمان اعتبار این پروژه بالغ بر ۱ هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: خطوط انتقال ۵ کیلومتر است که ۲ نیم کیلومتر شامل خطوط انتقال به مخزن و ۲ نیم کیلومتر به شهرک می‌باشد.

امینی بیان کرد: در کل این پروژه ۳۶ درصد پیشرفت داشته و شامل احداث ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، مخزن ۲۰ هزارمترمکعبی بتی و شبکه توزیع آب در شهرک است.

