مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: برای تکمیل ۵ پروژه عمده آب و فاضلاب مسکن ملی اردبیل، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- هاشم امینی امروز در بازدید از احداث ایستگاه پمپاژ خطوط لوله آب طرح نهضت ملی مسکن شهر اردبیل، گفت: برای ۵ پروژه عمده در این طرح ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد می‌شود که برای حدود ۳۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن و ۱۳۸ هزار نفر آبرسانی خواهد شد.

او افزود: شبکه آب در داخل شهرک ۸۲ کیلومتر است و نیاز آبی این پروژه نیز برای انتقال آب ۷۵۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: اعتبار لازم برای خط انتقال فاضلاب این پروژه ۱۳۸ میلیارد تومان و شبکه فاضلاب نیز ۱۴۳ میلیارد تومان است که با احتساب مرور زمان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

امینی گفت: اعتبار لازم برای پروژه پمپاژ این طرح ۲۲۸ میلیارد تومان، مخزن ۱۰۰ میلیارد تومان و شبکه آب شهرک ۱۹۸ میلیارد تومان است که با احتساب مرور زمان اعتبار این پروژه بالغ بر ۱ هزار میلیارد تومان بر آورد می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: خطوط انتقال ۵ کیلومتر است که ۲ نیم کیلومتر شامل خطوط انتقال به مخزن و ۲ نیم کیلومتر به شهرک می‌باشد.
امینی بیان کرد: در کل این پروژه ۳۶ درصد پیشرفت داشته و شامل احداث ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال، مخزن ۲۰ هزارمترمکعبی بتی و شبکه توزیع آب در شهرک است.

منبع: آب و فاضلاب

برچسب ها: نهضت ملی مسکن ، تامین اعتبار ، احداث ایستگاه پمپاژ
خبرهای مرتبط
آبرسانی به ۴۵۴ روستا در اردبیل
تشدید برخورد با انشعابات غیرمجاز آب در اردبیل
استاندار اردبیل:
اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های آب و فاضلاب استان تامین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف دپوی مواد غذایی در اردبیل
اجرای سالانه ۳ هزار میلیارد تومان پروژه راهداری در اردبیل
ثبت بیش از ۹ میلیون تخلف رانندگی در جاده‌های استان اردبیل
۲ فوتبالیست اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند
آغاز عملیات اجرایی ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۸ همت در اردبیل
آخرین اخبار
آغاز عملیات اجرایی ۲۲ طرح با سرمایه‌گذاری ۳۸ همت در اردبیل
کشف دپوی مواد غذایی در اردبیل
۲ فوتبالیست اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند
ثبت بیش از ۹ میلیون تخلف رانندگی در جاده‌های استان اردبیل
اجرای سالانه ۳ هزار میلیارد تومان پروژه راهداری در اردبیل
کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت خارجی در اردبیل