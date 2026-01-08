باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم تکریم از سید علیرضا حمیدی و معارفه سید علینقی طبیب لقمانی بهعنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، با حضور جمعی از مدیران و مسئولان استانی در سالن اجتماعات اداره کل بنیاد مسکن فارس برگزار شد.
فلاحی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن کشور، آرگیو مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری فارس، حجتالاسلام والمسلمین نجفی مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان، معاونان بنیاد مسکن فارس، حجتالاسلام والمسلمین مرادی از دفتر نمایندگی ولیفقیه و مدیران شهرستانها حضور داشتند.
در بخشی از این آیین، سید علینقی لقمانی مدیرکل جدید بنیاد مسکن فارس با قدردانی از اعتماد ریاست بنیاد مسکن کشور، بر رعایت قانون، جلب رضایت مردم و کسب رضایت الهی در تمامی برنامههای اجرایی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی منسجم در سطح شهرستانها و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، محور موفقیت بنیاد خواهد بود.
در ادامه، سید علیرضا حمیدی ضمن تشکر از همراهی مدیران و کارکنان بنیاد در مدت سهسال فعالیت خود، گزارشی از عملکرد دوره مدیریت خود ارائه کرد و برای مجموعه بنیاد آرزوی توفیق روزافزون کرد.
در پایان این مراسم، فلاحی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ضمن تبریک انتصاب مهندس لقمانی و تقدیر از خدمات دکتر حمیدی، لوح تقدیر و متن حکم انتصاب مدیرکل جدید را که به امضای منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور رسیده بود، به وی اهدا کرد.