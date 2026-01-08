مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس از پیگیری ویژه مطالبات به حق رانندگان استان طی چندین روز اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ‌علیرضا امیری از پیگیری ویژه مطالبات به حق رانندگان استان فارسی طی چندین روز اخیر خبر داد و گفت: باتوجه به دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیگیری و وصول مطالبات رانندگان از شرکت‌های دولتی و صنایع بزرگ، جلسات متعدد و پیوسته با حضور مستمر مقامات استانی، نمایندگان صنف رانندگان و شرکت‌ها برگزار شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس افزود: با حمایت‌های استاندار محترم و پیگیری‌های این اداره کل بخش عمده‌ای از مطالبات رانندگان طی چند روز گذشته دریافت شده و با ادامه این روند تا چند روز آینده تمام مطالبات رانندگان وصول و به حساب آنان واریز می‌شود.

امیری در پایان سخنان خود با برشمردن جایگاه ویژه صنعت حمل و نقل در کشورمان و نقش خطیر همه فعالان این عرصه به ویژه رانندگان، ابراز امیدواری کرد که با همیاری و همکاری مسئولان، صنوف و خود رانندگان مشکلات موجود در این حوزه در آینده‌ای نزدیک مرتفع شود و گفت: مطالبات این قشر زحمت کش جزو اولویت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ویژه اداره کل استان فارس است که همواره در تمامی سال‌ها تمام تلاش خود را برای تسهیل امورات این عزیزان به کارگرفته و در ادامه نیز این روند را دنبال خواهیم کرد.

منبع: راهداری فارس

