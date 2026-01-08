اجرای پروژه زراعت چوب در بابل با تعهد ۷۰ هکتاری و کاشت هزاران اصله نهال کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی بابل گزارشی از روند اجرای طرح زراعت چوب ارائه داد و گفت: ۷۰ هکتار برای این پروژه تاکنون بررسی شده، ۲۰ هکتار جانمایی آن تایید و ۳۰ هکتار نیز برای اخذ تاییدیه به اداره کل منابع طبیعی استان ارسال شده است.

او با اشاره به پیشرفت‌های انجام گرفته، افزود: تا امروز حدود ۷ هزار اصله نهال غرس شده و تعهدات شهرستان برای کاشت به ۴۶ هزار اصله میباشد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل همچنین از تمام ادارات خواست در صورت نیاز به نهال، درخواست خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۲ دی ماه به دبیرخانه کشاورزی اعلام کنند.

این جلسه با هدف تسریع در اجرای طرح زراعت چوب، افزایش پوشش گیاهی و تقویت اقتصاد پایدار در شهرستان بابل برگزار شد.

برچسب ها: زراعت چوب ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
واکاری نهال‌ها در برخی مناطق ساحلی مازندران
تولید ۳۶۰ هزار اصله نهال در دو نهالستان شهرستان نکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۰ دی در جاده‌های شمال
پیروزی ۳ نماینده مازندران در هفته هشتم لیگ ۴ فوتبال کشور
اعتراض بازاریان ساری به خسارات اقتصادی ناشی از تجمعات اغتشاشگران
تکرار قهرمانی آمل در پیکار‌های کشتی فرنگی نوجوانان مازندران
ذخایر روغن و برنج در مازندران مطلوب است
اجرای پروژه زراعت چوب در بابل کلید خورد
صعود تیم‌های بابلی و ساروی به نیمه نهایی لیگ تنیس روی مازندران
آخرین اخبار
صعود تیم‌های بابلی و ساروی به نیمه نهایی لیگ تنیس روی مازندران
ذخایر روغن و برنج در مازندران مطلوب است
اجرای پروژه زراعت چوب در بابل کلید خورد
تکرار قهرمانی آمل در پیکار‌های کشتی فرنگی نوجوانان مازندران
اعتراض بازاریان ساری به خسارات اقتصادی ناشی از تجمعات اغتشاشگران
پیروزی ۳ نماینده مازندران در هفته هشتم لیگ ۴ فوتبال کشور
تداوم محدودیت‌های ترافیکی تا ۲۰ دی در جاده‌های شمال
افت منابع آب زیرزمینی در مازندران جدی و نگران کننده است