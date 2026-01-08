شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از جولان سگ های ولگرد در معابر شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه یکی از معضلات زندگی شهری افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد در شهر‌ها و معابر است. این موضوع علاوه بر اینکه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد؛ تهدیدی برای محیط زیست است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید بنده از شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی مزاحم شدم برای اینگه ما چندین بار اقدام کردیم و به شهرداری گزارش دادیم که سگ‌های ولگرد زیاد هستند و ما هیچ اهمیتی نداریم چندین باراقدام کردیم، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته و باعث ترس فرزندان ما شده است. لطفا پیگیری کنید.

