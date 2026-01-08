باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسن اسدی با اشاره به اجرای پروژه‌های سیل‌بند در مناطق خارج از حریم خدماتی شهرداری شیراز گفت: هرچند این محدوده‌ها از نظر قانونی در حوزه مسئولیت مستقیم شهرداری قرار نداشت، اما سیل مرز نمی‌شناسد و خسارت آن متوجه همه شهر خواهد بود. از همین‌رو، شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر و در قالب ردیف‌های بودجه‌ای، ساخت دو سیل‌بند اصلی را در دستور کار قرار داد.

او ضمن قدردانی از تلاش نیرو‌های سازمان عمران شهرداری افزود: این پروژه‌ها با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص و متعهد مجموعه عمران، از مدیران تا پیمانکاران، در شرایط سخت جوی اجرا شد و جلوه‌ای از ترکیب تخصص، اخلاق حرفه‌ای و دلسوزی برای شهر بود.

اسدی با تأکید بر رویکرد «حل‌مسئله» در مدیریت شهری تصریح کرد: شهرداری شیراز به‌جای بهانه‌تراشی، همواره در مسیر یافتن راه‌حل برای توسعه و آبادانی شهر حرکت می‌کند.

او در ادامه با اشاره به برگزاری موفق رویداد‌های بزرگ شهری مانند پیاده‌روی خانوادگی گفت: در حالی که برخی نسبت به اجرای چنین برنامه‌هایی تردید داشتند، شهرداری با مدیریت مؤثر توانست هم‌زمان فعالیت‌های فرهنگی و پروژه‌های عمرانی متنوعی را به انجام رساند.

شهردار شیراز ارزیابی عملکرد مدیریت شهری را نیازمند نگاهی جامع دانست و افزود: منتقدان همیشه وجود دارند، اما عملگرایان واقعی اندک‌اند. در حالی‌که هر پروژه عمرانی حاصل ساعت‌ها برنامه‌ریزی، تأمین منابع، تملک اراضی و جابه‌جایی تأسیسات است که اغلب از دید عموم پنهان می‌ماند.

او در ادامه به پروژه‌های صورت‌گرفته در شهرک سعدی اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها با هدف افزایش ایمنی در برابر سیلاب، ارتقای دسترسی‌های شهری، تعریض معابر، سنگ‌فرش خیابان بوستان و احداث فرهنگسرای تعزیه در حال اجراست و این محله که سال‌ها کمتر مورد توجه قرار داشت، اکنون در مسیر توسعه قرار گرفته است.

اسدی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ورودی و خروجی شهرک سعدی به سمت داریون و خرامه نیز خبر داد و افزود: این طرح با همکاری شورای اسلامی شهر و از طریق تفاهم‌نامه‌های رسمی در دستور کار قرار دارد.

شهردار شیراز در بخش پایانی سخنان خود به طرح بزرگ پارک ۴۰۴۴ هکتاری اشاره کرد و گفت: این پروژه از منصورآباد آغاز شده و پس از عبور از ارتفاعات مشرف به جوادیه، چمران، اکبرآباد، زیباشهر، کوه نور و تنگ‌الله‌اکبر به شهرک سعدی می‌رسد. پارک مذکور به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فضا‌های سبز کشور، نقش مهمی در بهبود زیست‌پذیری شهر خواهد داشت.

او تأکید کرد: هدف مدیریت شهری، ایجاد رضایتمندی حداکثری میان شهروندان، گردشگران و زائران است و مسیر عمران و آبادانی شیراز با تغییر افراد متوقف نخواهد شد.

دو سیل‌بند جدید در شمار ۱۱ پروژه بزرگ‌مقیاس شهرداری

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شیراز نیز با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ‌مقیاس در این کلان‌شهر، اظهار داشت: برای نخستین‌بار در شهرداری شیراز، طی یک سال ۱۱ پروژه بزرگ‌مقیاس در دستور افتتاح قرار گرفته که دو پروژه سیل‌بند نیز جزئی از این مجموعه است و امروز به مردم شریف شیراز تقدیم می‌شود.

حسین‌علی عباسی با بیان اینکه یکی از این سیل‌بند‌ها به‌عنوان سیل‌بند اصلی در حدود دو کیلومتر بالاتر از محل فعلی قرار دارد، افزود: این پروژه‌ها در راستای ارتقای ایمنی شهری و مدیریت روان‌آب‌ها اجرا شده‌اند و نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از سیلاب ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز در ادامه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های شاخص عمرانی شهر گفت: عملیات بتن‌ریزی عرشه پل خلیج فارس روز گذشته به پایان رسیده و امروز نیز همکاران سازمان عمران در حال انجام آخرین مراحل بتن‌ریزی پل شاهد هستند که این پروژه نیز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

عباسی با اشاره به مشخصات فنی دو پروژه سیل‌بند اظهار داشت: در این پروژه‌ها حدود ۲۰ هزار مترمکعب عملیات لاشه‌چینی انجام شده، ۴۰۰ متر دیوار احداث شده و ۲۵ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری به اجرا درآمده است.

او با تشریح ظرفیت‌های هیدرولیکی این طرح‌ها افزود: حجم حوضه آبریز این دو سیل‌بند تا سطح نرمال، حدود ۱۳۰ میلیون لیتر آب است و در شرایط سیلابی و سرریز، این ظرفیت به ۲۸۶ میلیون لیتر می‌رسد؛ همچنین برای هر یک از این سیل‌بندها، حوضچه‌های آرامش پیش‌بینی و اجرا شده که اطلاعات فنی آنها به‌صورت کامل ارائه شده است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شیراز بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های شهری و افزایش ایمنی شهروندان تأکید کرد.

پروژه‌های ایمنی شهری نتیجه مدیریت اجرایی و عزم شورا و شهرداری است

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز هم با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در تداوم فعالیت‌ها حتی در شرایط حساس گفت: شهردار شیراز می‌توانست با استناد به شرایط موجود، اجرای برنامه‌های امروز را متوقف کند، اما با این باور که خدمت به مردم نباید تعطیل شود، در میدان حضور یافت و پروژه‌ها را به شهروندان ارائه داد؛ این همان معنای واقعی کار جهادی و مدیریت اجرایی است.

رضا محمدیان با اشاره به پروژه‌های عمرانی افتتاح‌شده به‌ویژه دو سیل‌بند اجراشده تصریح کرد: این پروژه‌ها در محدوده‌ای خارج از حریم و وظایف قانونی شهرداری قرار داشت، اما شورا و شهرداری با احساس مسئولیت، برای حفظ جان مردم مناطق آسیب‌پذیر از جمله سعدی و دروازه قرآن وارد عمل شدند.

او ادامه داد: اجرای سیل‌بندها، لوله‌گذاری‌ها و حوضچه‌های آرامش در سال‌های اخیر، ایمنی مطلوبی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که در بارندگی اخیر با وجود بارش حدود ۶۰ تا ۷۰ میلی‌متر باران طی دو روز، شهر شیراز با مشکل جدی آب‌گرفتگی مواجه نشد، در حالی که بسیاری از شهر‌ها دچار خسارت شدند.

محمدیان در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی ورودی شهرک سعدی عنوان کرد: بر اساس قول داده‌شده از سوی شهردار شیراز، ساماندهی ورودی منطقه تاریخی سعدی از سمت خرامه باید در شأن جایگاه تمدنی این محدوده انجام شود. این موضوع با معاونت برنامه و بودجه مطرح شده و انتظار می‌رود طرح مربوطه در کمیسیون عمران بررسی و پیش از عید تصویب شود تا از ابتدای سال آینده در زمره پروژه‌های اجرایی و کلنگ‌زنی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای شهر شیراز با قدردانی از تلاش‌های سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شیراز افزود: این پروژه در منطقه‌ای با شرایط خاص و حتی خارج از محدوده شهری اجرا شد و زحمات قابل توجهی را در پی داشت که شایسته تقدیر است.

محمدیان همچنین به موضوع برخی بهره‌برداران محلی و کشاورزان محدوده پروژه اشاره کرد و گفت: هرچند برخی از این افراد فاقد اسناد رسمی بوده‌اند، اما از محل درختان و اراضی امرار معاش می‌کردند؛ انتظار می‌رود با پیگیری شهرداری، سازمان املاک و در صورت لزوم با مصوبه شورا، رضایت این افراد تا حد امکان جلب شود.

عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در شرایط کنونی، تلخی معیشتی و نارضایتی بخشی از مردم ناشی از برخی بی‌تدبیری‌هاست و اعتراض در چنین فضایی امری طبیعی به شمار می‌رود، هرچند همواره امکان سوءاستفاده دشمنان از این شرایط نیز وجود دارد.

محمدیان افزود: این وضعیت نیازمند تدبیر است؛ بخشی از آن به‌عنوان مسُکن از طریق مصوبات و اقدامات کوتاه‌مدت دولت دنبال می‌شود، اما درمان اصلی، مدیریت اجرایی کارآمد و پرهیز از انتصاب مدیران غیرمتخصص، سیاسی و غیرعملیاتی است. با تکیه بر توان اجرایی و استفاده صحیح از منابع، می‌توان کار‌های بزرگ انجام داد؛ چراکه کشور از ظرفیت‌های مالی، انسانی و طبیعی بالایی برخوردار است و امید بستن به بیرون از مرزها، راه‌حل واقعی مشکلات نیست.

تداوم پروژه‌های عمرانی در شرایط سخت اقتصادی

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت:مجموعه شورا و شهرداری شیراز با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشار‌های ناشی از نوسانات ارزی، همچنان با عزم جدی در حال انجام وظایف خود هستند و هیچ‌یک از خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی متوقف نشده است.

محمد تقی تذروی با اشاره به فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشور تصریح کرد: در شرایطی که فشار‌های اقتصادی و فضاسازی‌های ناامیدکننده، گاه اعتراضات صنفی را به اغتشاش تبدیل می‌کند، اجرای پروژه‌های عمرانی و برگزاری آیین‌های افتتاح و بهره‌برداری، نقش مهمی در ایجاد امید، نشاط و پویایی اجتماعی دارد و امروز این رویکرد، نیاز واقعی شهر شیراز است.

تذروی تأکید کرد: شورا و شهرداری تصمیم گرفته‌اند در هر شرایطی وظیفه خود را انجام دهند و تاکنون هیچ کار خدماتی بر زمین نمانده است. پروژه‌های عمرانی طبق برنامه در حال اجراست و بر اساس وعده داده‌شده، تا پایان سال حدود ۳۰۰ پروژه در سطح شهر شیراز به بهره‌برداری خواهد رسید؛ این اقدامات صرفاً در حد شعار نیست و نتایج آن به‌صورت عینی و تصویری برای مردم قابل مشاهده است.

او با اشاره به اهمیت پروژه‌های سیل‌بند یادآور شد: تجربه تلخ سیلاب پنجم فروردین سال ۹۸ در محدوده دروازه قرآن و جان‌باختن جمعی از هموطنان، نشان داد که پیشگیری مقدم بر درمان است. اجرای سیل‌بند‌ها اقدامی پیشگیرانه برای حفظ جان مردم است و پیش از وقوع حوادث، باید زیرساخت‌های ایمنی را فراهم کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: مدیریت شهری در اجرای پروژه‌ها به خواست و نیاز مردم توجه دارد؛ از احداث پارک‌های بزرگ گرفته تا اجرای تقاطع‌های چندسطحی، همگی بر اساس مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای کیفیت زندگی، کاهش ترافیک و افزایش ایمنی شهری انجام می‌شود و پشت هر پروژه، هدفی کلان و برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد.

تذروی با تأکید بر نقش جمعی مدیریت شهری خاطرنشان کرد: دستاورد‌های عمرانی و خدماتی شهر حاصل تلاش همه ارکان شهرداری، مدیران، کارکنان و اعضای شورا است و نباید این اقدامات را به فرد یا بخش خاصی محدود کرد. دوره ششم شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی، مسیر خدمت‌رسانی را با قدرت ادامه داده‌اند.