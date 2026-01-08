سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: ذخایر روغن و برنج در استان مطلوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: در حال حاضر ۵۹۸ تن روغن خوراکی پختوپز در انبارهای استراتژیک اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ذخیرهسازی شده و همچنین ۲۰۰ تن روغن خوراکی سرخکردنی نیز در شرکت تولیدی کشت و صنعت شمال موجود است که بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، توزیع این اقلام پس از معرفی مباشرین واجد شرایط از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.
او با اشاره به اینکه محدودیتی در توزیع روغن پخت و پز در استان وجود ندارد، افزود: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران آمادگی دارد به محض معرفی عاملان توزیع، نسبت به عرضه این میزان روغن در بازار استان اقدام نماید و توزیع این کالاها با قیمتهای مصوب دولت و در چارچوب ضوابط تنظیم بازار انجام میشود.
سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در ادامه به وضعیت توزیع برنج اشاره کرد و گفت: به منظور حمایت از مصرف کنندگان و در راستای تنظیم بازار برنج استان، طی روزهای گذشته ۵۵۰ تن برنج هندی با قیمت مصوب از طریق عاملان معرفیشده از سوی سازمان جهاد کشاورزی در سطح استان توزیع شده است. همچنین بیش از ۶۰ تن دیگر از این محصول در حال تحویل به شبکه توزیع بوده و علاوه بر آن، ذخایر مناسبی از برنج هندی نیز در انبارهای استان موجود است که پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، توزیع آن انجام خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: با پیگیریهای استاندار محترم مازندران و همچنین حمایتهای معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، تأمین و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی در استان بهصورت مطلوب انجام شده و این همکاریها نقش مؤثری در تسهیل فرآیند تأمین و توزیع اقلام اساسی داشته است.
جعفری گفت: با توجه به میزان ذخایر موجود و برنامهریزیهای انجامشده، تأمین و توزیع اقلام اساسی در استان مازندران بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و شرایط بازار بهصورت روزانه رصد میشود.